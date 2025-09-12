Taxis más baratos en Madrid: cómo conseguir descuentos en tus viajes en los próximos días

El taxi de Madrid se une por primera vez a la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, que tendrá lugar del 16 al 22 de septiembre, y lo hace con una doble iniciativa para atraer a los ciudadanos: una atractiva campaña de descuentos y una exposición única de vehículos históricos. La medida, presentada este viernes en la plaza de Cibeles, busca reivindicar el papel del sector como pilar del transporte sostenible en la ciudad.

Descuento directo de 3 euros: ¿Cómo funciona?

La parte más atractiva para el usuario es la promoción de descuentos directos. Los viajeros podrán beneficiarse de una rebaja de tres euros por trayecto al reservar su taxi a través de la aplicación Pide Taxi.

Según detalló el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, esta promoción estará activa del 15 al 22 de septiembre y se aplicará a las primeras 10.000 reservas que se realicen mediante la app.

Un museo al aire libre: de los taxis de los años 40 a los eléctricos

El otro gran evento tendrá lugar el domingo 21 de septiembre. Coincidiendo con la tradicional fiesta de la movilidad que cierra el tráfico en el eje Atocha-Colón, se instalará una exposición al aire libre con una decena de taxis históricos.

Los asistentes podrán realizar un viaje en el tiempo y ver modelos tan icónicos como un Citroën 11 de 1948, conocido popularmente como "pato", o el robusto Seat 1500 que dominó las calles en los años 60. La muestra continuará con vehículos de los 70 y 80, llegando hasta los taxis eléctricos de última generación, como el Xpeng G6, mostrando la evolución tecnológica del servicio y de sus taxímetros.

Un sector referente en sostenibilidad

Borja Carabante agradeció a la Federación Profesional del Taxi y al resto de asociaciones su "permanente colaboración" e invitó a los madrileños a participar en una semana que pone el foco en la movilidad sostenible.

En este sentido, el sector del taxi madrileño se ha convertido en un referente europeo por su transición ecológica. Actualmente, el 93,2 % de la flota posee etiqueta ECO o CERO emisiones. Los vehículos con distintivo B son apenas el 0,22 %, mientras que los de etiqueta A ya han desaparecido. Esta modernización ha sido posible gracias a los más de 13,8 millones de euros en ayudas que el Ayuntamiento ha destinado desde 2019 a través del plan Cambia 360.