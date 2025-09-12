La tarifa más barata al final del día: así será el nuevo sistema de acceso al transporte que implantará Madrid en 2027

Por si la batería de 50 medidas lanzada ayer - aunque algunas ya se habían ido desgranando en los días previos- por Isabel Díaz Ayuso, no fuera suficiente, la presidenta madrileña se ha reservado nuevos anuncios para este viernes, segunda jornada y última jornada del Debate sobre el Estado de la Región. Y es que el Ejecutivo autonómico va a implantar un nuevo sistema de acceso al transporte público que lo que hará será cobrar al final del día la tarifa más barata en función de los viajes realizados.

Se trata de un sistema inteligente de pago que permitirá a los usuarios validar su viaje con tarjetas bancarias sin contacto, teléfonos móviles o códigos QR, sin necesidad de adquirir billetes físicos. Bautizado como Account-Based Ticketing (ABT), el proyecto, que supondrá una inversión de 40 millones de euros para las arcas regionales, entrará en funcionamiento a partir de 2027, según ha avanzado Ayuso durante su intervención.

Para hacerlo posible, el ABT vincula los trayectos del pasajero a un perfil digital y aplica al final del día la tarifa más económica según los viajes realizados y la frecuencia, lo que garantiza mayor comodidad y flexibilidad para los usuarios.

Además, permitirá a los madrileños acceder a información personalizada de sus desplazamientos, recibir notificaciones y gestionar sus medios de pago desde una única cuenta. Un "avance tecnológico" que, según destaca el Gobierno regional en una nota, "situará al transporte público madrileño al nivel de ciudades como Londres o Singapur, donde ya funciona con éxito”.

El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) publicará en los próximos días la licitación de este proyecto, que se abrirá mediante concurso de ideas y tendrá una duración de diez años. La iniciativa se suma a otras medidas de digitalización impulsadas recientemente, como la prueba piloto para virtualizar el abono transporte en dispositivos Android, que ya cuenta con 4.000 voluntarios y cuya implantación definitiva se prevé en los próximos meses.