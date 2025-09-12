¿Lloverá en Madrid? Jorge Rey advierte sobre lluvias en España este fin de semana

Jorge Rey ha hablado: se avecina un cambio en España. Tras una primera quincena de septiembre marcada por el buen tiempo, la situación podría estar a punto de cambiar. El burgalés, muy conocido en redes sociales por su tradicional método predictivo de las 'cabañuelas', ha asegurado en su último vídeo que, como se suele decir, septiembre "se llevará los puentes". El joven, que anticipó antes que nadie la llegada de Filomena en 2021, espera inestabilidad de cara a las próximas semanas, que podrían estar marcadas por la lluvia.

En lo que al fin de semana respecta, Rey ha pronosticado dónde podrían darse precipitaciones este fin de semana, especialmente el sábado. Según el youtuber, la lluvia alcanzará la cornisa nordeste de la Península Ibérica, quedando la Comunidad de Madrid exenta de posibles precipitaciones.

Previsión en Madrid de cara al fin de semana

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), este viernes alcanzaremos en Madrid los treinta grados centígrados, en medio de un aumento térmico progresivo que complicará la situación de cara a la semana que viene. Si bien este fin de semana los termómetros se mantendrán estables, a partir del lunes el calor se hará notar en la capital, con temperaturas de hasta treinta y cinco grados el próximo jueves.

Por tanto, estos próximos días será momento de aprovechar los últimos coletazos de buen tiempo, ya que el lunes la actividad al aire libre volverá a dificultarse en la ciudad.