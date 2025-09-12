Los iPhone 17 llegan a España: ¿Cuándo estarán disponibles en Madrid?

Apple ya ha dado a conocer todas las novedades de su nueva familia de dispositivos: el iPhone 17. El Steve Jobs Center fue testigo de la presentación de especificaciones, precios y fechas clave para adquirir los distintos modelos, que llegan al mercado este mes de septiembre. Según el calendario estipulado, este mismo viernes ya es posible reservar dispositivos, aunque su llegada física a las tiendas se demorará todavía unos días más.

Ese día, los usuarios podrán consultar de primera mano las novedades introducidas por la compañía en esta nueva versión del histórico teléfono móvil. Esta tendrá unos precios que oscilan entre los 959 y los 1.469 euros en España, con impuestos incluidos. El más caro de todos es el iPhone 17 Pro Max, que prácticamente alcanza los 2.500 euros de coste. Por contra, el iPhone 17 es el más barato: el de 256 GB de almacenamiento cuesta 959, mientras que el de 512 GB alcanza los 1.209. El iPhone Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max son el resto de integrantes del nuevo paquete.

¿Cuándo llegará el iPhone 17 a las tiendas de Madrid?

Estos próximos días la tienda de Apple de la Puerta del Sol se encontrará más concurrida de lo normal. Y es que en tan solo una semana, el próximo día 19 de septiembre, los nuevos modelos llegan a sus estantes y estarán a disposición del público.

La compañía también aprovechó el evento para presentar el nuevo Apple Watch SE 3, que supone toda una renovación del modelo de gama más económica tras dos años sin cambios. El tamaño de su pantalla ha aumentado, y en su interior albergará el procesador S10. Los nuevos AirPods Pro 3, el Apple Watch Ultra 3 o el Apple Watch Series 11 también estarán disponibles para la compra próximamente.