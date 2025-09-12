ACCIDENTE
Fallece un ciclista tras chocar contra un camión de limpieza detenido en Barajas
El ciclista impactó contra un vehículo de limpieza que estaba detenido en el arcén y Samur solo pudo certificar su muerte y la Policía Municipal investiga el siniestro
Madrid
Un ciclista ha muerto este viernes en un accidente ocurrido en la Avenida Sur, en el distrito madrileño de Barajas, tras colisionar contra un camión que se encontraba detenido en el arcén realizando labores de limpieza.
Por su parte, Samur-Protección Civil confirmó el fallecimiento en el lugar del siniestro, sin que fuera posible reanimar a la víctima. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo del atestado para investigar las circunstancias del accidente.
El vehículo implicado pertenecía a los servicios de limpieza viaria y estaba estacionado en el momento de la colisión, según informó Emergencias Madrid a través de sus canales oficiales.
