Detenido en Almería el taxista que huyó tras atropellar a un motorista en Madrid

La Policía Local de Almería ha detenido al taxista implicado en el atropello de un motorista en Madrid, ocurrido la pasada semana en la confluencia de las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela. El conductor se dio a la fuga tras el accidente, pero fue localizado en la ciudad andaluza cuando intentaba huir nuevamente, según informaron fuentes policiales a Europa Press.

El siniestro dejó herido grave al motorista, que sufrió politraumatismos y fue trasladado por los servicios de emergencia a un hospital cercano, de acuerdo con datos de Emergencias Madrid.

La investigación se inició tras el testimonio de varios testigos, que facilitaron tanto la descripción física del conductor como la matrícula del vehículo. Con esta información, los agentes pudieron identificar al sospechoso y detenerlo en Almería, desde donde ha sido puesto a disposición judicial.