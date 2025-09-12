Esta es la breve lista de barrios de Madrid donde puedes encontrar pisos a menos de 900 euros, según la OCU

Al cierre del mes de agosto, el precio de la vivienda en Madrid se encontraba en 5.723 euros por metro cuadrado, según datos del portal inmobiliario Idealista. Esto supone un aumento del 21,3% respecto al mes homónimo de 2024, en un crecimiento exponencial que tiene en jaque a la sociedad madrileña. La evolución en los últimos cinco años es aún más acusada, alzándose el precio del suelo de los 3.590 euros de media a los casi 6.000 de hoy día.

El auge de los pisos turísticos y la especulación han provocado una situación insostenible en todo el país que se recrudece en grandes ciudades como Madrid. El alquiler es, actualmente, el principal quebradero de cabeza de cientos de familias. Sin embargo, por imposible que parezca, todavía quedan algunas zonas dentro del casco urbano donde se puede arrendar una vivienda a un precio asumible.

La OCU señala los barrios más 'asequibles' de Madrid

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha desarrollado un estudio basado en viviendas de 90 m² en buen estado y con ascensor. En este orden, el barrio de Pavones, en Moratalaz, se erige como el más barato de toda la capital. La renta media de este tipo de inmuebles allí es de 810 euros mensuales. Le siguen muy de cerca San Andrés y Los Rosales, en Villaverde; Orcasitas, San Fermín y Zofío, en Usera; y el casco histórico de Vallecas, donde el alquiler oscila entre los 815 y los 947 euros al mes.

Todos estos barrios están, de momento, sometidos a una baja presión turística, además de contar con una densidad alta de vivienda social. Sus limitaciones en cuanto a transporte y servicios también son factores a tener en cuenta. En cualquier caso, el estudio deja claro que la periferia es el único reducto para aquellas familias que buscan un hogar sin tener la obligación de destinar la mitad de su salario a un inmueble. Y es que, según señala también la OCU, una pareja joven en Madrid invierte de media el 43% de sus ingresos en el alquiler de su casa.