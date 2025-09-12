La línea 6 o el caos que no cesa: buses abarrotados y largas colas durante la hora punta a causa de las obras

Este viernes Madrid pone fin a la primera semana laboral tras el cierre del tramo este de la línea 6 de Metro. El inicio de la misma estuvo marcado por la enorme confusión que se respiraba en el intercambiador de Moncloa, con usuarios perdidos por los andenes e inmediaciones del hub de transportes y un servicio extraordinario de autobús completamente colapsado. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, admitió el pasado martes los problemas que estaba sufriendo la red de transporte de la ciudad, pero lo atribuyó a la desinformación sobre transporte alternativo y a los primeros días laborales tras el cierre parcial de la línea de metro.

Lo cierto es que el ambiente esta mañana de viernes era bien distinto al caos vivido hace unas jornadas. Si bien la situación no es ni mucho menos idílica, especialmente en hora punta, zonas como Moncloa, Ciudad Universitaria o Cuatro Caminos han visto estos días instaurarse en sus marquesinas una 'nueva normalidad' algo más llevadera.

Los usuarios reclaman más frecuencia durante las horas punta del día

Esta mañana, entre las 7 y las 9, miles de estudiantes y trabajadores han vuelto a vivir toda una aventura para llegar a sus aulas y puestos laborales. Las colas en las marquesinas de Moncloa siguen siendo muy largas a esas horas, provocando que los autobuses salgan completamente llenos rumbo a sus destinos. Sin embargo, la mañana no es ya tan tensa como en días previos, cuando el estrés, las prisas y la desinformación dominaba el transporte público madrileño.

Hoy, los usuarios ya conocen la ubicación de las marquesinas de los autobuses sustitutorios: los servicios especiales 5 y 6, que hacen salida junto a las bocas de metro de las calles Princesa y Arcipreste de Hita. Además, muchos de ellos ya han buscado vías alternativas para llevar a cabo su trayecto rutinario, como es el caso de las líneas F y G, que conectan directamente Ciudad Universitaria con Cuatro Caminos y Moncloa y son todo un bálsamo estos días para aliviar la carga en otras líneas de unos estudiantes que empezaron las clases esta misma semana, coincidiendo con el cambio de tramo en las obras.

Cierre de la primera semana laboral tras el cambio de fase en las obras de la línea 6: buses abarrotados y largas colas durante la hora punta. / EPE

"Tengo má tranquilidad porque sé a donde tengo que ir, pero a primera hora de la mañana es horrible. Ya salgo de casa teniendo en cuenta que del primer bus que pase me quedo fuera, tengo que esperar al segundo siempre por la pedazo de cola que hay. Y en ese, por supuesto, vamos todos encajonados", sostiene Ana, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid.

Cristina, que la acompaña en el trayecto, también se queja de las excesivas aglomeraciones. "Es verdad que pasan cada poco minutos, pero debería haber un bus detrás de otro a estas horas. Al menos, para no ir como sardinas en lata", explica. La frecuencia de paso actual del SE5 y SE6 es de cuatro minutos entre las 6 y las 22 horas, pero las larguísimas colas y aglomeraciones en las paradas prueban que no es suficiente en determinados momentos del día, especialmente a la entrada y salida de clases y trabajos.

El personal de EMT pide a los viajeros que se informen sobre todas las alternativas

El personal de Metro de Madrid es claro respecto a cómo puede paliarse la situación. "La gente debería, con el paso de los días, ir dividiéndose entre las diferentes líneas de autobús disponibles. Esto mejorará un poco las cosas, de hecho ya se nota, la gente se acaba buscando la vida para hacerse más cómodo el viaje", señala una empleada del suburbano.

Además del servicio extraordinario, las líneas 2, 180, 56, C1, C2 o 143 de EMT Madrid conectan zonas del arco afectado por las obras hasta diciembre, como Guzmán el Bueno, Manuel Becerra, O'Donnell, Sainz de Baranda, Diego de León, Nuevos Ministerios, República Argentina o Pacífico.