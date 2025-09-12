CiclaMadrid, una iniciativa que te permite conocer la región en bicicleta: pueblos con encanto, jardines históricos y parques naturales

CiclaMadrid nació en 2019 con la clara misión de impulsar el cicloturismo en la región, por medio de una oferta sostenible, económica y saludable. Todo ello forma parte del programa de Estrategia Estatal por la Bicicleta, que tienen como objetivo impulsar el deporte en todos sus ámbitos. Entre tanto, el visualizador de rutas se ha consagrado como herramienta fundamental en el desarrollo de esta iniciativa. Ofrece una información completa y de calidad para cada una de las rutas recogidas en su base de datos, con el objetivo de facilitar el trabajo al usuario y seguir fomentando su interés por el ciclismo. Este servicio, permite que cada persona pueda elegir la ruta que mejor se adapte a sus necesidades, capacidades o gustos. Los itinerarios se pueden realizar de forma parcial o total, utilizados tanto para la movilidad cotidiana, como para el ciclismo de ocio o cicloturismo.

La Comunidad de Madrid, de la mano de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, crea CiclaMadrid y Vías Verdes, dando a conocer itinerarios, antiguos trazados que transcurren por la Comunidad y paisajes que parecen sacados de película. El Microsite en el que encontrar todas las rutas ofrece información detallada de cada una de ellas para que el usuario se adapte a sus pretensiones.

Etapa 12: Robledo de Chavela - San Martín de Valdeiglesias / CiclaMadrid

"La Asociación CiclaMadrid, compuesta por más de 70 asociados entre ayuntamientos y empresas, trabaja para mejorar el producto cicloturista y mantener su atractivo en la Comunidad de Madrid, que es gigantesco", cuenta Jaime Novo, miembro de la Asociación CiclaMadrid. De esta forma, todos aquellos que sigan las rutas implementadas por esta iniciativa tendrán a su disposición los mejores entornos en los que alojarse o visitar enclaves que merecen la pena.

El Gran Tour

Una de las particularidades de CiclaMadrid es su Gran Tour, una enorme ruta cicloturística de más de 420 kilómetros de extensión que recorre el perímetro de la Comunidad de Madrid. Esta ruta conecta destinos y enclaves turísticos de la región. Esto forma parte de una nueva estrategia para conocer la región de modo accesible, saludable y ecológico. El Gran Tour se compone de 17 etapas, disponibles para todos los públicos, y muchas de ellas se apoyan en la red de transporte público para facilitar la accesibilidad de los usuarios.

Este recorrido se adapta a distintos perfiles: amantes del riesgo, de las rutas calmadas, grandes grupos de amigos o familiares o aficionados al entorno natural. El turismo familiar en bicicleta cada vez gana más adeptos a la causa, debido a que no necesita de rutas excesivamente extensas ni complejas. La propia organización las cataloga en función de sus características.

En primer lugar, las "Rutas históricas", una ventana al pasado de Madrid, y recorrerlas en bicicleta te permitirá apreciar no solo los monumentos, sino también las historias que hay detrás de ellos. Por otro lado, las "Conexiones naturales", con una rica biodiversidad que merece ser explorada. Por último, "Arte sobre ruedas", de forma que la bicicleta pueda convertirse en tu pasaporte para descubrir el vibrante mundo del arte en Madrid. Así, cada municipio guarda una historia y un espacio en el que disfrutar del cicloturismo, que por medio del deporte ayuda a mantener viva la llama del ciclismo a nivel amateur.

Mucho más que un deporte

Más allá de la práctica deportiva, esta iniciativa está provocando un gran impacto económico y social en la Comunidad de Madrid, sobre todo en aquellos entornos un tanto más alejados de la capital que no contaban con una gran cantidad de visitantes a lo largo del año. Los pequeños comercios y alojamientos rurales se benefician de forma extraordinaria tras el paso de cicloturistas, además de generar la aparición de nuevos servicios como el alquiler de bicicletas o experiencias gastronómicas unidas al territorio.

La plataforma ofrece rutas personalizadas, herramientas de planificación y servicios integrados como el alojamiento o el alquiler de bicicletas, facilitando la experiencia del cicloturista según las tendencias y necesidades actuales. Esta iniciativa dinamiza la economía local, diversifica la oferta y crea empleo en pequeños municipios.