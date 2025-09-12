MADRID
La catedral de Mejorada del Campo habilita un espacio interreligioso con capilla, sinagoga y mezquita
Mensajeros de la Paz, entidad responsable del templo tras la muerte de su creador Justo Gallego, habilitó en 2022 una sala donde rezan comunidades musulmanas, judías y cristianas no católicas
La catedral de Mejorada del Campo, levantada durante seis décadas en solitario por Justo Gallego en honor de la Virgen del Pilar, cuenta con un espacio de oración interreligioso en un edificio anexo. Allí se han habilitado zonas para la comunidad musulmana, una sinagoga y un área destinada al cristianismo no católico.
Según explican desde Mensajeros de la Paz, ONG dirigida por el padre Ángel García y actual responsable del templo tras la muerte de Gallego en 2021, el espacio se abrió hace dos años cuando la comunidad musulmana de la localidad se quedó sin lugar de rezo. En un principio se les cedió durante dos meses, pero actualmente permanece abierto a cualquier persona que desee orar.
El anexo, que Gallego había denominado originalmente “baptisterio”, se mantiene como un ámbito independiente de la catedral. “En ningún momento se ha pretendido cambiar el motivo de la construcción del templo ni mezclar religiones. Se trata simplemente de un gesto de hospitalidad y respeto interreligioso, coherente con los valores de solidaridad que guían nuestra misión”, han señalado fuentes de la organización.
Mensajeros de la Paz subraya además que la llamada “catedral de Justo”, que ocupa 4.700 metros cuadrados y alcanza los 35 metros de altura, no es una iglesia consagrada, sino un espacio comunitario destinado a la acogida de personas que buscan un lugar digno para la oración.
Hasta la fecha, la entidad asegura que no ha recibido quejas vecinales y que muchos visitantes valoran la iniciativa como una muestra de convivencia y respeto entre religiones.
