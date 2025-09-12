Estas son las carreteras que estarán cortadas en Madrid por la Vuelta Ciclista: cuidado con los siguientes tramos

Varias carreteras de la Comunidad de Madrid sufrirán restricciones y cortes puntuales de tráfico debido a las dos últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España 2025.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha explicado que la jornada más complicada será la del sábado, que se desarrollará entre el municipio de Robledo de Chavela y la Bola del Mundo y en la que los corredores subirán también por el Alto de la Escondida, el Puerto de la Paradilla, el Alto del León y Puerto de Navacerrada, pasando por localidades como San Lorenzo de El Escorial, Los Ángeles de San Rafael, Cercedilla y Guadarrama.

Los cortes de tráfico este día serán intermitentes y se producirán desde el mediodía del sábado en varias carreteras, tanto de la Comunidad de Madrid y de las provincias de Ávila y Segovia. El domingo también se producirán cortes por la tarde en varios puntos del recorrido, entre las localidades de Alalpardo y Madrid capital.

Planifica el itinerario con antelación

Desde la tarde de ayer, jueves, la DGT está informando a los conductores de estos cortes a través de los paneles de mensaje variable instalados en las carreteras de la zona y desde su servicio de información con el fin de que los ciudadanos que tienen previsto desplazarse por allí planifiquen su itinerario con antelación.

Ante esta última fase de la Vuelta, la Delegación del Gobierno en Madrid ha acordado esta semana que desplegará a 1.100 agentes de la Policía y a otros 400 de la Guardia Civil para velar por la seguridad del evento, un refuerzo "extraordinario" ante las protestas que se están sucediendo por la participación del equipo Israel Premier Tech mientras continúan los ataques a la población palestina.

Estos son los cortes previstos para el sábado

El sábado se corre el perfil montañoso, con la Sierra de Guadarrama como escenario clave para el desenlace de La Vuelta. Los ciclistas recorrerán 165,6 kilómetros desde Robledo de Chavela hasta la cima de la Bola del Mundo, un desnivel acumulado de más de 4.200 metros y cinco puertos de montaña.

La organización ya ha dado a conocer las rutas por las que pasará el pelotón, que atravesará San Lorenzo de El Escorial, Guadarrama, Cercedilla, Becerril de la Sierra y Collado Mediano. Entre las vías cortadas se encuentran:

La calle Juan de Toledo hacia la carretera de Guadarrama, en San Lorenzo El Escorial

M-600 desde la entrada de El Escorial hacia la rotonda de conexión con la AP-6, M-614, la rotonda de Los Sanitarios, Alfonso Senra hasta Paseo de La Alameda y Alto del León

Avenida de Madrid 15, en Navacerrada

El tramo de la M-512 entre la gasolinera y el cruce con la carretera de Cebreros.

La carretera de Valdemaqueda

La M-622, carretera de Los Molinos hasta el cruce con la Nacional VI, también partes de la M-614 y M-623 hacia Collado Mediano

Estos son los cortes de tráfico previstos para el domingo

El domingo, antes de alcanzar el centro de la capital, los ciclistas atravesarán varios municipios del norte de Madrid como Algete, San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. En estas localidades se producirán cortes de tráfico temporales coincidiendo con el paso de los corredores, especialmente en carreteras de conexión con la A-1 y vías locales como: