Barajas rompe récord: 6,2 millones de pasajeros en agosto y el día más masivo de su historia

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cerró agosto con 6.243.704 pasajeros, la cifra más alta de su historia para un solo mes, según datos facilitados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). Este volumen representa un incremento del 2,8 % respecto a agosto de 2024. Del total de 6.233.988 pasajeros comerciales, 4.757.115 correspondieron a vuelos internacionales, experimentando un crecimiento del 5,2 % en comparación con agosto del año anterior, mientras que 1.476.873 viajaron en vuelos nacionales con un descenso del 4,3 %.

Día con mayor tráfico registrado

El 15 de agosto se convirtió en la jornada de mayor afluencia desde la apertura del aeropuerto, con 210.830 viajeros en un solo día. Por primera vez, el tráfico de agosto superó al de julio, con una media diaria que rebasó los 200.000 pasajeros, sin incidencias operativas reseñables.

Crecimiento del tráfico internacional

Del total de viajeros, 6.233.988 fueron pasajeros comerciales. De ellos:

4.757.115 viajaron en vuelos internacionales, lo que supone un aumento del 5,2 % respecto al año anterior.

1.476.873 lo hicieron en vuelos nacionales, que descendieron un 4,3 % en comparación con agosto de 2024.

En cuanto a las operaciones, Barajas gestionó 37.189 vuelos, un 1,6 % más que en el mismo mes del pasado año. Los movimientos internacionales crecieron un 4,4 %, mientras que los nacionales cayeron un 4,9 %.