BALANCE
Barajas rompe récord: 6,2 millones de pasajeros en agosto y el día más masivo de su historia
El aeropuerto madrileño supera por primera vez el tráfico de julio y registra el 15 de agosto el día con más viajeros de su historia, con más de 210.000 en una sola jornada
El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cerró agosto con 6.243.704 pasajeros, la cifra más alta de su historia para un solo mes, según datos facilitados por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). Este volumen representa un incremento del 2,8 % respecto a agosto de 2024. Del total de 6.233.988 pasajeros comerciales, 4.757.115 correspondieron a vuelos internacionales, experimentando un crecimiento del 5,2 % en comparación con agosto del año anterior, mientras que 1.476.873 viajaron en vuelos nacionales con un descenso del 4,3 %.
Día con mayor tráfico registrado
El 15 de agosto se convirtió en la jornada de mayor afluencia desde la apertura del aeropuerto, con 210.830 viajeros en un solo día. Por primera vez, el tráfico de agosto superó al de julio, con una media diaria que rebasó los 200.000 pasajeros, sin incidencias operativas reseñables.
Crecimiento del tráfico internacional
Del total de viajeros, 6.233.988 fueron pasajeros comerciales. De ellos:
- 4.757.115 viajaron en vuelos internacionales, lo que supone un aumento del 5,2 % respecto al año anterior.
- 1.476.873 lo hicieron en vuelos nacionales, que descendieron un 4,3 % en comparación con agosto de 2024.
En cuanto a las operaciones, Barajas gestionó 37.189 vuelos, un 1,6 % más que en el mismo mes del pasado año. Los movimientos internacionales crecieron un 4,4 %, mientras que los nacionales cayeron un 4,9 %.
Claves del récord histórico en Barajas6,2 millones de pasajeros: el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró en agosto 6.243.704 viajeros, un 2,8 % más que en 2024.Día récord: el 15 de agosto pasaron por las instalaciones 210.830 pasajeros, la mayor cifra en una jornada desde su apertura.Media diaria: por primera vez, agosto superó a julio y se rebasaron los 200.000 viajeros diarios sin incidencias relevantes.Tráfico internacional: 4,7 millones de pasajeros en vuelos internacionales (+5,2 % interanual).Tráfico nacional: 1,47 millones de viajeros en rutas domésticas, con un descenso del 4,3 %.Operaciones aéreas: se gestionaron 37.189 vuelos, un 1,6 % más que en 2024.
- Internacionales: +4,4 %.
- Nacionales: –4,9 %.
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
- Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
- La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio
- Del 'no' a la quita de deuda al plan de choque para la vivienda: todos los anuncios de Ayuso en el Debate sobre el Estado de la Región
- Adiós al reinado de Serrano: esta avenida a 7 minutos es ahora la más cara de Madrid
- La mejor orquesta de España actuará en Madrid en septiembre: fecha confirmada
- El Rayo Vallecano, en un caos institucional constante: entrenamientos lejos de la ciudad deportiva, un club desatendido y hartazgo entre la afición