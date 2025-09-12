Ayuso denuncia el "sectarismo infumable" de la izquierda y lamenta que Vox "traicione por un voto" lo que tienen en común

Se ha defendido atacando. Era previsible una sesión de reproches cruzados en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región, con la intervención de los distintos grupos parlamentarios y la réplica de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y así ha sido. Más Madrid y PSOE han llevado la guerra de Gaza y el procesamiento de Alberto González Amador a la Cámara y Ayuso se ha revuelto contra el "sectarismo infumable" de la izquierda. "Nunca ha habido tantas mujeres portavoces en esta Asamblea y el debate nunca había sido tan bajo", ha asegurado.

Por el otro flanco, también con Vox ha confrontado. Tras lamentar que "por arañar un voto" la formación de ultraderecha "ha traicionado todo lo que tienen en común con nosotros", Ayuso ha acusado al partido de Abascal de demagogos y de "echar fuego" a cualquier debate. Previamente, la portavoz regional de Vox la había llamado "Isabel Díaz Cayucos" y sostenido que "Madrid es la niña violada en Hortaleza por un falso menor marroquí mantenido por el dinero que ustedes le roban a sus padres".

Había arrancado la jornada Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, mostrando una fotografía de Hind Rajab, niña palestina de 5 años asesinada en Gaza. El resto de diputados de su formación han enseñado también fotografías de otras víctimas de los ataques israelíes. "Señora Ayuso, hoy no hay nada más urgente que Gaza y ha decidido ponerse del lado de los genocidas una vez más", ha señalado Bergerot.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot. / Alberto Ortega - Europa Press

La portavoz de la formación regionalista ha aludido también al procesamiento por presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. "Usted y Alberto Quirón son una sociedad con ánimo de lucro", ha afirmado. "Usted pone el poder político y él se lleva la pasta, no hay más", ha afirmado. Asimismo, le ha reprochado ser "Vox con sacarina" y "exactamente igual que Trump". También ha anunciado hasta cinco propuestas del partido, entre ellas, en materia de vivienda, plantear un cambio en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para dejar un tipo del 2% para comprar una primera vivienda y un 20% para empresas y grandes tenedores.

Pero el grueso de su discurso ha sido la traza de una comunidad en la que el derecho a una vivienda es "papel mojado" o cuyo patrimonio usa la presidenta "como si fuera suyo" y de una presidenta que vive "en una burbuja" y tiene "envidia de Falcon" para viajar "de Miami al aticazo". "Presidenta, a veces en política todo se reduce a tener un poco de humanidad y a no ser un canalla. Usted es una negacionista", le ha reprochado en presencia de la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García. En el turno de réplica ha subido el tono y ha llegado a asociar a Ayuso con la dictadura de Videla. "Los suyos en Argentina durante la dictadura militar eran los que organizaban partidos de fútbol para que no se escucharan los gritos de los torturados por luchar por la democracia, los que hacían desaparecer a 500 bebés", ha afirmado.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. / Alberto Ortega - Europa Press

También de falta de humanidad ha acusado a Ayuso la portavoz socialista Mar Espinar, arropada por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y diversos alcaldes socialistas pero no por el secretario general del PSOE madrileño y ministro para la Transformación Digital, Óscar López. Espinar ha comenzado por exigir la dimisión de la presidenta madrileña por el procesamiento de su pareja. "La han pillado, señora Ayuso, no fue una inspección salvaje ni fue una operación de Estado, no lo es. Es una trama orquestada por su pareja con la intención de delinquir", ha arrancado.

"Burbuja 'pijoguay'"

En su discurso, también ha aludido a las residencias, la vivienda o la educación, en alusiones particularmente encendidas. "No es solo que ponga la bota en el cuello de la educación pública es que se descojona mientras aprieta", ha señalado. También la ha acusado de ponerse "del lado de los genocidas", de vivir "en una burbuja pijoguay", de "solo saber ladrar", de destrozar la sanidad. "En el ámbito humano, mala persona; en el ámbito político, nefasta presidenta", ha concluido.

Por su parte, Vox ha enfatizado el asunto migratorio. Moñino no solo ha anunciado una proposición no de ley para prohibir en las escuelas el velo, esa "cárcel de tela", también ha acusado a PP y PSOE de convertir Madrid en "el vertedero" de sus políticas en la materia y ha pintado un panorama de inseguridad con "mujeres que no se sienten seguras en el Metro, los parques y las puertas de sus casas" o "bandas latinas" que dejan "un reguero de machetazos" en los barrios.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez-Moñino. / Alberto Ortega - Europa Press

Ayuso, se ha dicho "triste" por la ruptura de puentes que parece escenificarse en la Asamblea entre ambas formaciones, que gobiernan juntas no obstante en una treintena de municipios madrileños, algunos del peso de Móstoles o Alcalá de Henares. Entiende la presidenta regional que la formación a su derecha no puede respaldar ninguna de las 50 propuestas que presentó ayer porque los sondeos les dicen que en España hay que avivar la cuestión migratoria sin matices. "Aquí, blanco o negro, progre o facha", ha comentado.

Protestas en la Vuelta a España

Pero ha sido contra PSOE y Más Madrid contra con quien más contundencia se ha empleado. "Nunca ha habido tantas mujeres portavoces en esta Asamblea y el debate nunca había sido tan bajo", ha sido el primer aldabonazo. "Me dicen con quién tengo que salir y dónde tengo que pasar mis vacaciones", se ha defendido. "Me gusta ir a Miami porque la vida en Florida te demuestra cómo el ser humano, huyendo del comunismo, es capaz de llegar tan lejos. Gente que ha huido en balsas para llegar a un país donde puede progresar en libertad". Y sobre las alusiones a González Amador ha llegado a ironizar: "¿Algún líder del PSOE quiere salir conmigo?".

No ha ahorrado críticas al Gobierno central, a la quita de deuda que ayer anunció rechazaría, a las relaciones de Más Madrid con Bildu o las protestas propalestinas en la Vuelta a España. "Se está atentando contra la vida de estos ciclistas", ha suscrito, en unas acciones promovidas por "aquellos que nos van dando lecciones de odio y de paz".

En su denuncia de lo que ha llamado "sectarismo infumable" ha denunciado que "el pañuelo palestino no es feminismo ni es LGTBI". "Invito a pasear un día por Gaza y por Tel Aviv y me cuenten cómo se han sentido en un sitio y en otro, tienen 500 kilómetros de túneles de Hamás para pasear".

Se ha guardado, además, un espacio de su intervención para Óscar López, a quien se ha referido como "secretario general errante". Ha recordado que fue jefe de gabinete de Miguel Sebastián en su campaña por la alcaldía de Madrid contra Alberto Ruiz Gallardón, cuando sacó, ha apuntado, "detalles personales de la manera más sórdida". Le ha acusado de investigar en el pasado información sobre los negocios del suegro de Pedro Sánchez. Y le ha reprochado que contribuyera a difundir el bulo de que el exagente de la UCO y luego asesor de seguridad en el gobierno madrileño Juan Vicente Bonilla, había afirmado querer poner una bomba lapa al presidente del Gobierno. "Si esta ha sido la formación que ha tenido la portavoz del PSOE, ¿qué puede salir mal, señorías?", ha ironizado.

"Cómprense el '¡Hola!'"

A Bergerot le ha reprochado Ayuso su alusión a "los suyos" y "los míos". "Así se empezó a escribir la historia más negra de España", ha asegurado en su turno de dúplica. Momento en el que también ha cogido una referencia de la portavoz de Más Madrid en el sentido de que la política fiscal debe lanzar mensajes para replicar. "¿Qué mensajes tiene que mandar la Agencia Tributaria? ¿Te persigo? ¿Me quedo con todo lo que tú recaudas?", se ha preguntado. "Ahora mismo en España cada vez que un ciudadano tiene que litigar con Hacienda tiene que demostrar su inocencia. Por el camino, ¿cuántas empresas, cuántos autónomos, cuántas personas han visto arruinadas su vida y su prestigio y, después, cuando lo ha llevado a los tribunales se ha ganado el 70% de los casos?".

La presidenta madrileña ha anunciado otras cuatro propuestas a añadir a la cincuentena que desplegó ayer, entre ellas un enésimo proyecto de simplificación legislativa, la extensión del Carné Joven a los 12 años o la incorporación, a partir de 2027 de un nuevo sistema inteligente de cobro para acceder al transporte público. Ayuso se ha permitido, además, cerrar su participación en el Debate sobre el Estado de la Región con una referencia a la prensa del corazón. "Si quieren seguir hablando de mi vida personal y sentimental, si me alquilo una casa, la vendo, con quién duermo, a quién meto en mi cama, lo que pienso, lo que como, dónde veraneo... De verdad: si quieren saber todo eso, cómprense el ¡Hola!".