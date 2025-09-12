La Audiencia Provincial de Madrid absuelve al médico acusado de agresión sexual por una policía

Cuando se incorporó en marzo de 2017 a prestar sus servicios en el Área de Sanidad de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el jefe de la unidad "tuvo un trato afable" con ella, con expresiones como "aquí las chicas que vienen, si responden y se portan bien, yo las coloco luego donde sea". La agente de la Policía Nacional terminó por denunciarle. Ahora la Audiencia Provincial de Madrid le ha absuelto por acoso y agresión sexual.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, los letrados de la Sección Segunda absuelven al denunciado porque "de las pruebas practicadas surgen dudas sobre la comisión de los delitos objeto de acusación", que eran abuso sexual continuado (agresión sexual según la ley actual), acoso sexual y contra la integridad moral. Por tanto, invocan el principio de in dubio pro reo: en caso de duda se falla a favor el acusado.

En los hechos probados, exponen que desde el inicio de la relación laboral, y sabiendo el médico que la funcionaria había tenido una lesión en la zona lumbar, "en ocasiones la llamaba a su despacho, preguntándole por su estado, y le realizaba reconocimientos" en esta zona, realizándole masajes en el cuello, "al tiempo que le decía frases como '¿Ves? Estás muy contracturada' o 'Relájate mujer, estás muy tensa, estoy ayudándote para que mejores y no tenga que jubilarte'".

Este tipo de comportamientos generaban una "situación intimidatoria y ansiedad" en la denunciante, que temía que esto afectara a su situación laboral. Por ello, también recibió tratamiento psicológico de forma esporádica.

Pedían hasta 5 años de cárcel

La Fiscalía pedía cuatro años de cárcel para J.M.P. por los delitos de acoso y abuso sexual continuado y una indemnización de 10.000 euros, así como que el Ministerio del Interior fuera responsable civil subsidiario. Por su parte, la acusación particular solicitaba cinco años años de cárcel al añadir el delito de coacciones, y por un delito de trato degradante. Pedía también 60.000 euros de indemnización.

Por su parte, la letrada del acusado, Helena Echeverri Aznar, y el abogado del Estado que ha representado al Ministerio defendían su absolución por no haber cometido esos delitos.

En la sentencia, los magistrados exponen que la declaración de la denunciante "resultó endeble cuando el interrogatorio se centró en lo esencial", es decir, en la conducta de acoso y abuso sexual. "Parca en el relato y declarando en forma que impresionó al Tribunal, retraída, poco contundente, limitándose a admitir o rechazar los hechos que se referían en las sucesivas y sugestivas preguntas que le formulaban las partes, pero sin desarrollar una secuencia precisa".

El Tribunal sugiere que esta actitud de la agente pudiera venir por su "afectación psicológica" que sí pudieron apreciar.

Por su parte, apuntan que el acusado ofreció una versión exculpatoria, negando que la agente entrara nunca en su despacho, aunque después se contradijo. También abundó en "lo ficticio del relato de hechos denunciados" y llegó a calificar a la denunciante de "personalidad narcisista, manipuladora del relato".

Sin prueba de los tocamientos

En el juicio participaron seis testigos. Según los magistrados, ninguno de ellos aportó elementos que corroborasen los hechos de la denuncia.

Por eso, la decisión de la Audiencia Provincial ha sido absolver al acusado al considerar que solo ha quedado probado que la denunciante comenzó a trabajar en 2017 en el departamento que dirigía el acusado, que "desde el momento de su incorporación mantuvo un trato afable con la funcionaria con ciertas expresiones", pero no considera probado unos tocamientos que la joven asegura que le hizo el médico en un coche, según la sentencia.

Contra esta sentencia aún se puede interponer un recurso de apelación que conocerá la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.