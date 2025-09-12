DEPORTE
Dar la salida de la última etapa de la Vuelta: un sueño de 45.000 euros para poner Alalpardo en el mapa
El municipio madrileño, con apenas 3.500 habitantes, será este domingo el punto de partida de la ronda que finalizará en Madrid
Alalpardo, una localidad de poco más de 3.500 vecinos en el noreste de la Comunidad de Madrid, vivirá este domingo el mayor evento deportivo de su historia: la salida de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. El municipio abonará un canon de 45.000 euros a la organizadora Unipublic, coste sufragado íntegramente por la Comunidad de Madrid al considerarse de interés deportivo y turístico.
El recorrido, de 111,6 kilómetros, unirá Alalpardo con Madrid y atraerá a unas 5.000 personas entre ciclistas, equipos y aficionados, según las estimaciones municipales.
Un sueño del alcalde
El alcalde, Miguel Ángel Medranda (PP), impulsó la candidatura del municipio. "Para nosotros es un día histórico y de fiesta. Es un hito. No es que la Vuelta pase por Alalpardo, sino que sale del pueblo", subraya.
Medranda, aficionado al ciclismo y excompetidor amateur, explica que comenzó a trabajar en la idea en 2011, cuando asumió la alcaldía, y la retomó durante la pandemia. "¿Por qué nosotros, que somos un pueblo pequeño, no podemos tener un evento tan grande como la Vuelta?", recuerda en declaraciones a Efe.
Tras reunirse con el director general de la Vuelta, Javier Guillén, y presentar el historial de eventos locales —como el torneo de fútbol Vicente del Bosque, el festival de cine o el belén viviente que atrae cada año a más de 11.000 personas—, el acuerdo se cerró en octubre del año pasado.
Impacto económico y organización
Aunque el alcalde admite no contar con datos concretos sobre el impacto económico, destaca que hoteles y restaurantes de la comarca ya se están beneficiando de las reservas.
Alalpardo no ha tenido que realizar grandes obras para albergar la salida, más allá del asfaltado de una carretera por parte de la Comunidad de Madrid. El municipio dispone de una explanada capaz de acoger los más de mil vehículos vinculados a la logística diaria de la prueba.
La organización de la Vuelta se encargará del montaje de escenarios, carpas y vallas desde la tarde del sábado. El dispositivo de seguridad estará coordinado por la Policía Nacional y la Guardia Civil, con refuerzo especial ante posibles protestas relacionadas con el conflicto en Gaza. El consistorio solo aportará 40 voluntarios de Protección Civil, seis generadores y sanitarios portátiles.
El pelotón, alojado en Madrid, se trasladará el domingo a Alalpardo para el control de firmas (15.00 horas) y la salida oficial (16.40 horas).
