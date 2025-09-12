Qué hacer en Madrid esta semana: electrónica audiovisual en L.E.V. Matadero, Festival de las Ideas, música en el monasterio de Pelayos de la Presa...

EXPOSICIÓN. El diccionario proteínico de Luis Gordillo La sede madrileña de la galería Prats Nogueras Blanchard inaugura temporada con Diccionario proteínico, una muestra que confirma la vigencia del trabajo de Luis Gordillo a sus 91 años, eslabón fundamental de la pintura española de vanguardia de la segunda mitad del siglo XX. El título procede de la pieza eje de la exposición, un políptico de 2008 revisitado en 2024 en el que el artista sevillano despliega su habitual método de acumulación, rearticulación y variación, operando sobre la obra como quien altera el sentido de una frase cambiando una coma de sitio. Acompañan al conjunto nuevas piezas firmadas en 2025, entre las que destacan Máquina viva I y Máquina viva II, en la estela de su emblemática serie “cabezas” de los años sesenta, que funcionan como ejercicios para explicar la sintomatología de las emociones mediante la abstracción, la repetición o la deformación. El collage fotográfico, recurso fundamental en su trayectoria desde los setenta, reaparece también en esta nueva exhibición en trabajos como Centro animal o Libertad a cuatro patas, donde fragmentos y planos superpuestos aparecen para tensionar la mirada del espectador. Pero es en Organigrama anatómico donde Gordillo evidencia su obsesión por retorcer las imágenes hasta el infinito: un desnudo falso -el otro título de la pieza- en el que estira la geometría y la forma hasta sus límites para desmembrarse una y otra vez a lo largo de una secuencia.

Más información Cuándo: Hasta el 15 de noviembre Dónde: Prats Nogueras Blanchard (C. de la Beneficencia, 18 B) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

Una de las pinturas de Gordillo que se puede ver en Prats Nogueras Blanchard. / ROBERTO RUIZ

LIBROS. Back to the Book La Casa del Lector de Matadero acoge este fin de semana una nueva edición de Back to the Book, el festival de literatura y edición independiente que se ha consolidado como una cita imprescindible tras el verano para los amantes de las letras y los libros. Tres días de feria y conversación donde, además de la palabra, prevalece el diálogo de autores y editores con los lectores, en un ecosistema que celebra la diversidad de voces y la experimentación formal. El encuentro, organizado por el equipo de la editorial y librería Altamarea, combina venta de libros, charlas, talleres y música, con entrada gratuita y un ambiente que convierte la lectura en una experiencia colectiva y compartida. Entre los platos fuertes de esta edición encontramos a la argentina Mariana Enríquez, que conversará con la periodista Laura Barrachina sobre su segunda novela Cómo desaparecer completamente, reeditada ahora por Anagrama; la presentación del debut literario -Toda mi violencia es tuya- de la actriz Carolina Yuste; un taller de fanzines con Lara Martínez; y diálogos cruzados entre Sabina Urraca y Laura C. Vela en torno a la doble condición de leer y ser leída. La lista de invitados incluye, entre otros, a Marta Sanz, Luna Miguel, Nacho Vegas, Blanca Lacasa, Joaquín Reyes, Diana Aller, María Ovelar, Lara Moreno y Paulina Flores, quienes darán vida a esta nueva entrega de la feria junto a editoriales como Eterna Cadencia, Caja Negra, Libros del K.O., Nórdica o Pepitas de Calabaza.

Más información Cuándo: Del 12 al 14 de septiembre Dónde: Casa del Lector (P.º de la Chopera, 1) Precio: Entrada libre hasta completar aforo. Talleres Web: pincha aquí

El festival literario Back to the Book vuelve a Casa del Lector. / Cedida

FOTOGRAFÍA. Leica. Un siglo de fotografía El Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa inaugura estos días una exposición llamada a convertirse en lugar de peregrinación durante este otoño para los aficionados al octavo arte. Hasta el 11 de enero, Leica. Un siglo de fotografía 1925-2025 ocupará la sala de exposiciones del centro con un conjunto de más de 170 imágenes y una selección de cámaras históricas que reflejan el papel de la empresa óptica alemana en la construcción del imaginario visual del último siglo. La historia arranca en 1925 con la presentación de la icónica Leica I, una pequeña cámara de 35 mm que transformó para siempre el modo de mirar y narrar el mundo. Discreta, portátil y precisa, lo tenía todo para convertirse en la mejor compañera de viajes y periplos de fotoperiodistas y cronistas de lo cotidiano. Y así fue. De hecho, con esta cámara se capturaron muchos de los grandes reportajes de guerra, retratos íntimos y escenas urbanas que son hoy considerados patrimonio universal de la imagen. Comisariada por Karin Rehn-Kaufmann, directora de arte de Leica Gallery International, la muestra reúne nombres imprescindibles como Steve McCurry, Elliott Erwitt, Elliott Erwitt, Ramón Masats, Andrea Hoyer, Jane Evelyn Atwood o Alberto García-Alix, entre muchos otros genios de la lente.

Más información Cuándo: Hasta el 11 de enero Dónde: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa (Pl. Colón, 4) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

Una vista de la exposición 'Leica. Un siglo de fotografía', que se puede visitar en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. / Brian Hallett

CONCIERTOS. Monasterio Festival Lo positivo de la burbuja de los festivales de esta última década es que siempre puedes dar con uno que se ajuste más o menos a tus expectativas. Para deleite de todos aquellos que dejaron de ir a estos parques temáticos de la música -y quién sabe qué más- porque se cansaron de las masificaciones, de las esperas eternas para entrar al baño o de perderse conciertos haciendo colas en la barra, Madrid cuenta ahora con un nuevo festival que cambia los grandes recintos bajo el sol estival -se celebra a mediados de septiembre y su aforo es de solamente 500 asistentes- por el Monasterio de Pelayos de la Presa, una joya del siglo XII situada a apenas una hora de Madrid, en el municipio que le da nombre. La segunda edición de Monasterio Festivalreúne a algunas de las voces más singulares de la escena actual, del cante radical y experimental de Niño de Elche al mestizaje de Emilia y Pablo, pasando por la poesía pop de pablopablo, los paisajes costumbristas norteños de Ombligo o la energía buenrollista de Naked Family. Junto a ellos, otros artistas como Muerdo, José Heredia o María Laín completan un cartel que se mueve entre la música de raíces, los nuevos regionalismos y la vanguardia. Además de los conciertos, el festival ofrece una cuidada zona de acampada, mobile homes, gastronomía local y actividades acuáticas en el pantano con las que despedir el verano.

Más información Cuándo: 12 y 13 de septiembre Dónde: Monasterio de Pelayos (Av. Arquitecto Mariano García Benito, s/n, Pelayos de la Presa) Precio: Abonos desde 80 euros Web: pincha aquí

ARQUITECTURA. Bienvenidos a palacio Este otoño toca jugar a Marie Antoinette, y es que estos días arranca la XII edición de ¡Bienvenidos a palacio!, que se celebrará del 14 de septiembre al 2 de diciembre, días en los que el patrimonio arquitectónico madrileño abrirá sus puertas a través de visitas gratuitas a más de una veintena de palacios que normalmente permanecen cerrados al público. Desde el Palacio de Liria hasta el de Fernán Núñez, pasando por joyas menos conocidas como el Palacete de Basilio Avial o el Palacio de la Duquesa de Parcent, los participantes podrán recorrer salones de baile, bibliotecas, jardines y colecciones de arte que nos ayudan a conocer un poco mejor la vida social y política de la aristocracia y la alta burguesía españolas. Los tours están guiados por especialistas en patrimonio cultural, quienes desvelarán a los paseantes tanto la evolución arquitectónica de los edificios como historias, anécdotas y algún que otro chisme que guardan sus muros. La inscripción es gratuita y puede hacerse a través de la web de la Comunidad de Madrid.

Más información Cuándo: Del 14 de septiembre al 2 de diciembre Dónde: En veintidós palacios madrileños Precio: Actividad gratuita Web: pincha aquí

El Palacio de Parque Florido, que hoy en día alberga el Museo Lázaro Galdiano. / Cedida

CINE DE VERANO. Cine científico al aire libre El patio del Centro Condeduque se convertirá en el último cine de verano madrileño entre los días 18 y 20 de septiembre, coincidiendo con la cuarta edición de CSIC DE CINE; un ciclo dirigido al público general con un programa de títulos en los que la ciencia juega un papel crucial. Durante tres noches consecutivas, los asistentes podrán disfrutar de proyecciones abiertas al aire libre, acompañadas de coloquios con investigadores y especialistas que tenderán puentes entre ciencia, sociedad y cultura. El ciclo arranca el jueves 18 con la icónica cinta de ciencia ficción de Denis Villeneuve La llegada, que servirá de excusa para hablar de vida extraterrestre y del lenguaje como herramienta de conocimiento, con la participación de Carlos Briones, Gisela Baños y Elea Giménez Toledo. El viernes 19 será el turno de Sorda, premiada en Berlín y Málaga, que abrirá un diálogo sobre lengua de signos, discapacidad auditiva y crianza inclusiva con investigadoras del CSIC y expertos en comunicación. Finalmente, el sábado 20 se proyectará El 47, ganadora de cinco Goya, que revisita la lucha vecinal de los sesenta y setenta para reflexionar sobre vivienda, transporte y gentrificación en las ciudades actuales. Las sesiones son gratuitas, pero para acceder será necesario descargar una invitación en la web del centro.

Más información Cuándo: Del 18 al 20 de septiembre Dónde: Centro Condeduque (C. Conde Duque, 11) Precio: Entrada libre previa descarga de invitación Web: pincha aquí

Imagen de una edición anterior del ciclo CSIC DE CINE. / Elvira Megias

PENSAMIENTO. Festival de las Ideas La capital del reino se prepara para acoger del 18 al 21 de septiembre la segunda edición del Festival de las Ideas, una cita que, tras reunir a más de 10.000 personas en su estreno en Madrid, vuelve a llenar la ciudad de actividades, encuentros y showcases en torno al pensamiento contemporáneo. El programa central del evento se desarrollará en dos grandes sedes: la Plaza de España, donde se habilitará un escenario a pie de calle, y el Círculo de Bellas Artes; además de otros espacios e instituciones como el Prado, el Reina Sofía, el Thyssen o CaixaForum. El hilo conductor de este año es el laberinto en su acepción más conceptual, metáfora universal que servirá de guía para explorar sentidos, sinsentidos y contrasentidos del presente en un programa diseñado por los filósofos Javier Moscoso y Marcela Vélez. La ristra de invitados es tan amplia como diversa, y va de Amin Maalouf a Michel Houellebecq -ambos Premios Goncourt-, de la filósofa Adriana Cavarero al ensayista y ex político Michael Ignatieff, pasando por los filósofos Victoria Camps, Daniel Innerarity y Sami Naïr, el crítico musical Simon Reynolds o la escritora Camila Sosa, entre muchos otros. Como novedad, el festival contará con speakers’ corners: instalaciones efímeras repartidas por el centro de Madrid en las que cada día se organizarán debates moderados por figuras conocidas y donde cada cual podrá compartir sus ideas o, en el peor de los casos, desahogar su verborrea.

Más información Cuándo: Del 18 al 21 de septiembre Dónde: Plaza de España y Círculo de Bellas Artes (C. Alcalá, 42) Precio: Actividades gratuitas Web: pincha aquí

El Festival de las Ideas vuelve a Plaza de España y otras localizaciones madrileñas. / Cedida