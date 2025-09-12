Más de 700 aspirantes concurren a 25 plazas de auxiliar administrativo en Alcorcón

El Ayuntamiento de Alcorcón ha puesto en marcha el primero de los grandes procesos selectivos que celebrará en los próximos meses. En esta ocasión, se ofertaban 25 plazas de auxiliar administrativo a las que se han presentado más de 700 aspirantes.

El examen tuvo lugar este jueves en el pabellón del polideportivo Los Cantos, espacio habilitado por el Consistorio para acoger a todos los participantes debido a la elevada demanda. La convocatoria se enmarca en la Oferta de Empleo Público municipal y se desarrolla mediante el sistema de concurso-oposición libre.

Características de la convocatoria

Plazas ofertadas : 25 de auxiliar administrativo.

: 25 de auxiliar administrativo. Cupo reservado : 3 plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %.

: 3 plazas para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 %. Sistema de pruebas : conocimientos, supuestos prácticos e informática, en una única jornada.

: conocimientos, supuestos prácticos e informática, en una única jornada. Bolsa de empleo: se constituirá para los próximos tres años con quienes no consigan plaza.

El Ayuntamiento ha destacado que se trata de uno de los procesos selectivos con mayor participación en los últimos años y el primero de una serie de convocatorias previstas para reforzar la plantilla municipal.

Refuerzo de servicios municipales

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, señaló que estas oposiciones forman parte del compromiso de "reforzar los servicios y el empleo público con el fin de ofrecer una atención ciudadana basada en la eficacia, la cercanía y la profesionalidad".

Desde 2019, el Consistorio mantiene abierto un proceso de estabilización de plantilla para reducir la temporalidad en la administración local. En el último año se incorporaron 16 conserjes, un peón de Parques y Jardines y tres subinspectores de Policía Municipal por promoción interna.

Con estas nuevas oposiciones, el Gobierno municipal busca avanzar en la consolidación del empleo público y garantizar la continuidad de los servicios en la ciudad.