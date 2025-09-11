Del 'no' a la quita de deuda al plan de choque para la vivienda: todos los anuncios de Ayuso en el Debate sobre el Estado de la Región

La negativa a aceptar la quita de deuda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido el plato fuerte del discurso inaugural de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la primera de las dos jornadas del Debate sobre el Estado de la Región, que ha arrancado este jueves y se prolongará hasta mañana viernes.

Aunque no es, ni de lejos, la única novedad. Además de echar más leña a su sempiterno enfrentamiento con el presidente del Gobierno - contraponiendo la situación de Madrid, "una región con empuje", con la de España, que "se está asomando a un abismo sin precedentes en nuestra democracia"- la jefa de la Comunidad de Madrid ha aprovechado su primera intervención en el debate para anunciar toda una batería de 50 medidas para la segunda mitad del mandato.

Entre las novedades destacan algunas ya conocidas en los días previos, como el plan de choque para la vivienda y el suelo con el que el Ejecutivo autonómico busca paliar la grave crisis habitacional que sufre la región; un plan forestal para prevenir incendios como los ocurridos este verano, o nuevas rebajas de impuestos que ahondan en la política de baja fiscalidad de la que Ayuso ha hecho santo y seña de su gestión.

Estos son todos los anuncios del Debate sobre el Estado de la Región

1. Plan de choque para la vivienda

La norma, que se prevé aprobar a principios de 2027, unificará y simplificará la regulación actual para reducir a más de la mitad los plazos de desarrollo urbanístico, pasando de hasta 12 años a un máximo de 6, y permitirá a los ayuntamientos ganar autonomía, especialmente en el caso de las pequeñas poblaciones. Además, las parcelas de vivienda protegida podrán incrementar en un 10% la edificabilidad y un 20% la densidad, lo que supondrá 15.000 nuevas casas asequibles en los próximos cuatro años.

El plan contempla también ampliar los programas ya en marcha, con más viviendas y ayudas para jóvenes y familias, un Plan Territorial para identificar suelos adecuados, refuerzo a la protección a propietarios e inquilinos a través del Plan Alquila y se pondrá en marcha el Plan Comparte intergeneracional, que facilitará la convivencia entre mayores y jóvenes.

2. Reapertura de la Línea 7B en San Fernando de Henares

Tras más de tres años de cierre ante las deficiencias observadas en el túnel y el derribo de 73 viviendas por riesgo de hundimiento, el tramo de la Línea 7B de Metro que discurre por las localidades de Coslada y San Fernando reabrirá a finales de noviembre, una vez concluidos los trabajos de auscultación, monitorización, consolidación y reparación previstos en el Plan Integral de Actuaciones en San Fernando de Henares.

3. Plan 'Madrid forestal' para la prevención de incendios

Con la reciente experiencia de los voraces incendios de agosto como acicate, la Comunidad pondrá en marcha el plan 'Madrid Forestal', una estrategia de conservación y prevención de incendios que se aplicará entre 2026 y 2030 con 44 medidas agrupadas en diez ejes y una inversión de 160 millones de euros. El proyecto contempla actuaciones en 6.000 hectáreas de entornos naturales y 100 kilómetros de pistas, además de pastoreo preventivo con más de 21.000 cabezas de ganado, podas, limpiezas de caminos, cortafuegos y un sistema de alerta temprana para detectar el decaimiento de las masas vegetales.

4. Rebaja de impuestos para "comercios con solera"

La presidenta ha anunciado también una nueva rebaja fiscal dirigida a los llamados “comercios con solera”, aquellos locales comerciales, hosteleros y de servicios con más de 50 años de actividad. Estos negocios disfrutarán de una bonificación del 95% en los impuestos de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuando se produzca un traspaso de titularidad, siempre que la actividad se mantenga. La medida, que podría beneficiar a unos 1.500 establecimientos de la región, busca reconocer la trayectoria de estos negocios y garantizar su continuidad.

5. Ley de Apoyo a la Empresa Familiar

Indirectamente relacionado con lo anterior, la Comunidad aprobará próximamente una nueva Ley de Apoyo a la Empresa Familiar para reforzar la creación, modernización y consolidación de las más de 450.000 compañías de este tipo que suponen el 93% del tejido empresarial regional. Enmarcada dentro de la estrategia regional para este tipo de negocios, dotada con 2,5 millones de euros anuales, incluirá medidas fiscales como la ampliación del concepto de empresa familiar a tíos y sobrinos y la reducción de hasta el 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

6. Plan de Protección del Paisaje

El Plan de Protección del Paisaje fijará un límite del 4% de la superficie autonómica para la instalación de plantas fotovoltaicas, con un mapa de zonificación que identifica 320 km² aptos y excluye zonas agrícolas, naturales o culturales sensibles, garantizando así un equilibrio entre transición energética, agricultura y conservación del entorno. Además, se introduce una ayuda específica de 200 euros por hectárea para el viñedo en vaso de mayor antigüedad, con una inversión de 2,5 millones en cuatro años, destinada a preservar cultivos tradicionales como olivos y viñas, impulsar los Vinos de Madrid con Denominación de Origen y proteger el paisaje agrícola y la biodiversidad.

7. Nuevo decreto para las instalaciones de alta tensión críticas

El Ejecutivo autonómico prepara un nuevo decreto que permitirá reducir hasta en dos años la tramitación de instalaciones de alta tensión en infraestructuras críticas, simplificando los procedimientos y adaptando la normativa vigente a las nuevas tecnologías y al crecimiento de las renovables. La norma también introduce medidas para garantizar la correcta retirada de instalaciones de energías renovables al final de su vida útil, exigiendo una garantía económica que cubra el desmantelamiento y la restauración del terreno afectado, asegurando así un sistema energético moderno, competitivo y alineado con un modelo económico descarbonizado.

8. Creación de 'Distritos Industriales' especializados

Con el objetivo de reforzar el liderazgo económico de la región, se pondrán en marcha los Distritos Industriales y de Innovación, espacios que concentrarán sectores estratégicos para atraer inversiones, formar talento y fomentar la colaboración empresarial. Los dos primeros serán el del Norte, especializado en biofarma y aeroespacial en municipios como Alcobendas, Tres Cantos y San Sebastián de los Reyes; y el del Sur-Corredor del Henares, orientado a logística, transporte, aeronáutica y defensa en localidades como Alcalá de Henares, Getafe o Coslada. Estos polos se desarrollarán mediante convenios con ayuntamientos y asociaciones empresariales e incluirán medidas como bonificaciones fiscales, apoyo a la internacionalización y transferencia tecnológica para reforzar la innovación.

9. Ampliación del Plan Empleo Sénior

La Tarifa Cero para autónomos se ampliará a mayores de 52 años, que podrán recibir además 480 euros mensuales si dejan de percibir el subsidio por desempleo y sus ingresos no superan el 75% del SMI, con el objetivo de impulsar el autoempleo en este colectivo. Paralelamente, el Plan ReActívate90 días ofrecerá a desempleados sénior un itinerario intensivo de tres meses con orientación personalizada, formación y recualificación profesional para prevenir el paro de larga duración en mayores de 45 años. Estas medidas, que podrán beneficiar a unas 3.000 personas, se enmarcan en el Plan de Empleo Sénior, dotado con 135 millones de euros hasta 2027.

10. Refuerzo del turismo rural y de congresos

La inciativa Historias con vida, un proyecto piloto en Las Vegas y La Alcarria madrileña, busca revitalizar el turismo rural mediante la participación de personas mayores, quienes compartirán sus recuerdos e historias en grabaciones accesibles durante las visitas a los municipios. Paralelamente, la región pondrá en marcha un plan para atraer congresos profesionales de alto valor estratégico, reforzando así la actividad turística en temporada baja.

11. Cine en los pueblos

Dentro del proyecto Pueblos con Vida, el Ejecutivo lanzará una iniciativa para acercar el cine a mayores y jóvenes de municipios sin salas de proyección, mediante ciclos de películas con descuentos especiales, garantizando así el acceso a la cultura en zonas con menos infraestructuras. Además, se incorporará un nuevo bibliobús adaptado a la red existente, incluyendo materiales en lectura fácil, audiolibros y recursos accesibles para personas con necesidades especiales.

12. Programa Salud Sénior

Dirigido a mayores de 70 años, el programa busca fomentar el envejecimiento activo, mantener la salud, potenciar la recuperación funcional y mejorar el autocuidado, mediante atención presencial, domiciliaria, telefónica y telemática. El proyecto se articula en 5 líneas: unidades de Atención al Usuario más accesibles, atención personalizada e integral, Telesalud Senior para reducir la brecha digital, la participación de los mayores en encuestas de calidad a través de Experiencia del Paciente Senior, y el fomento de hábitos saludables y ejercicio físico con Activos en Salud Senior, ofreciendo un cuidado completo adaptado a sus necesidades.

13. Piso público para menores embarazadas sin red familiar

La Comunidad de Madrid abrirá este año el primer piso público destinado a menores embarazadas sin apoyo familiar, ubicado en la Residencia infantil Vallehermoso, donde podrán permanecer hasta que puedan reincorporarse a sus familias o, en el caso de jóvenes extuteladas, hasta completar su proceso de autonomía. El recurso ofrecerá apoyo psicológico y social, y, si se requiere asistencia prolongada, se derivará a la Residencia Norte.

14. Banco de voz para pacientes con ELA

El Banco de Voz permitirá a los pacientes con ELA y otras enfermedades neurodegenerativas y oncológicas, que permitirá grabar su voz y utilizarla en dispositivos adaptados cuando la patología les impida hablar. Asimismo, se abrirá próximamente una unidad de hospitalización de media estancia en el Hospital Santa Cristina, con diez habitaciones individuales, espacios de terapia y zonas para familiares, que se sumará a la Red ELA de la región, compuesta por varios hospitales públicos y al futuro recurso hospitalario específico en el antiguo complejo Puerta de Hierro.

15. Centro de Excelencia de Enfermedades Endocrinológicas y Metabólicas

Ubicado en el Hospital Ramón y Cajal, permitirá tratar de manera integral patologías como la diabetes tipo 1, ofreciendo atención multidisciplinar, prevención con tecnología avanzada, seguimiento domiciliario y una unidad de crisis metabólicas 24/7, con el objetivo de reducir un 50% las complicaciones graves y un 30% las hospitalizacionees. También se pondrá en marcha un Centro Diagnóstico de Alta Resolución que permitirá realizar en una sola visita pruebas como resonancias, TAC, ecografías, mamografías o análisis, para atender la creciente demanda asistencial derivada del envejecimiento de la población.

16. Cribado neonatal para detectar cardiopatías

Con una inversión de 4 millones de euros anuales, el programa de cribado neonatal de cardiopatías congénitas críticas permitirá detectar enfermedades graves del corazón en las primeras horas de vida, garantizando así que los bebés reciban tratamiento en los hospitales Gregorio Marañón, La Paz y 12 de Octubre. Paralelamente, se ampliará la conocida como prueba del talón, incorporando 12 nuevas patologías a las 23 existentes, lo que permitirá actuar antes de la aparición de síntomas y cubrir de manera universal a todos los recién nacidos de la región.

17. Programa integral de salud para mujeres

El programa Salud Mujer abordará todas las etapas de la vida de las mujeres madrileñas, desde la adolescencia hasta la menopausia, con atención a la salud sexual y reproductiva, bienestar emocional, prevención de enfermedades oncológicas, salud vascular y apoyo a mujeres con trastorno mental grave o en situaciones de exclusión. La iniciativa incluye un centro piloto de salud mental para adolescentes y jóvenes enfocado en trastornos alimentarios, violencia y conductas suicidas, así como grupos de apoyo multidisciplinares. En octubre se lanzará también el servicio Tarde Joven, dirigido a chicas de 12 a 25 años, con atención en salud sexual y reproductiva.

18. Centro madrileño de terapias avanzadas

El Centro de Transfusión de la capital contará próximamente con un Centro Regional de Producción de Terapias Avanzadas (CRETA) destinado a fabricar medicamentos de última generación mediante terapia genética, celular e ingeniería de tejidos. Además, en 2026 se lanzará el programa Lánzate, que ofrecerá ayudas a investigadores emergentes para desarrollar proyectos en Biomedicina y Ciencias de la Salud en colaboración con institutos de investigación, fundaciones y entidades vinculadas al SERMAS.