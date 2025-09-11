Productos frescos a 1 €: descubre el supermercado con los precios más bajos de la Comunidad de Madrid

En las afueras de Madrid, un supermercado ha llamado la atención por ofrecer precios excepcionalmente bajos en una amplia gama de productos, desde alimentos frescos hasta artículos de cuidado personal. Mercamax, ubicado en calle de los Labradores, 71 (Griñón, Madrid), se ha convertido en uno de los supermercados más populares por sus precios bajos, atrayendo a numerosos consumidores que buscan ahorrar en su compra diaria ante la tendencia alcista en el sector de la alimentación.

A través de un vídeo publicado por la influencer Cristina García (@viajaconcris_), muchos usuarios han descubierto este supermercado como una alternativa económica a las grandes cadenas, gracias a las ofertas que presenta en una amplia variedad de productos.

Uno de los grandes atractivos de Mercamax es su gama de productos frescos a precios imbatibles. El plátano de Canarias, un producto muy demandado, se vende a tan solo 1€/kg, y en ocasiones incluso a precios inferiores.

Además, productos como tomates, pimientos, sandía y paraguayas también tienen precios sorprendentemente bajos. La sandía, por ejemplo, se vende a solo 0,45€/kg, lo que marca una diferencia con respecto a otros supermercados de la zona.

Además de frutas y verduras, Mercamax cuenta con otros productos esenciales a precios competitivos: mejillones y sardinas de primeras marcas se pueden encontrar a 1€, mientras que la pasta, en su mayoría, tiene precios inferiores al euro.

Productos de cuidado personal a precios bajos

En cuanto a productos de cuidado personal, el supermercado destaca por su amplia gama de geles de ducha, disponibles en sabores como fresa, melón, caramelo y toffee, todos a 1€.

Estos precios son considerablemente más bajos que en otras grandes cadenas de supermercados, lo que atrae a muchos compradores que buscan opciones económicas para productos de higiene personal. Con la vuelta al cole, el supermercado ha añadido material escolar a sus estantes. Además, cuenta con una sección de panadería y productos para bebés.

Un detalle interesante de Mercamax es su zona de mesas con microondas, que permite a los compradores descansar o incluso comer algo durante su visita. Con estos servicios adicionales, el supermercado se posiciona como una opción cómoda y económica para quienes buscan hacer una compra completa.