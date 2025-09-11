CONSUMO
Productos frescos a 1 €: descubre el supermercado con los precios más bajos de la Comunidad de Madrid
El plátano de Canarias, un producto muy demandado, se vende a tan solo 1€/kg, y en ocasiones incluso a precios inferiores
En las afueras de Madrid, un supermercado ha llamado la atención por ofrecer precios excepcionalmente bajos en una amplia gama de productos, desde alimentos frescos hasta artículos de cuidado personal. Mercamax, ubicado en calle de los Labradores, 71 (Griñón, Madrid), se ha convertido en uno de los supermercados más populares por sus precios bajos, atrayendo a numerosos consumidores que buscan ahorrar en su compra diaria ante la tendencia alcista en el sector de la alimentación.
A través de un vídeo publicado por la influencer Cristina García (@viajaconcris_), muchos usuarios han descubierto este supermercado como una alternativa económica a las grandes cadenas, gracias a las ofertas que presenta en una amplia variedad de productos.
Uno de los grandes atractivos de Mercamax es su gama de productos frescos a precios imbatibles. El plátano de Canarias, un producto muy demandado, se vende a tan solo 1€/kg, y en ocasiones incluso a precios inferiores.
Además, productos como tomates, pimientos, sandía y paraguayas también tienen precios sorprendentemente bajos. La sandía, por ejemplo, se vende a solo 0,45€/kg, lo que marca una diferencia con respecto a otros supermercados de la zona.
Además de frutas y verduras, Mercamax cuenta con otros productos esenciales a precios competitivos: mejillones y sardinas de primeras marcas se pueden encontrar a 1€, mientras que la pasta, en su mayoría, tiene precios inferiores al euro.
Productos de cuidado personal a precios bajos
En cuanto a productos de cuidado personal, el supermercado destaca por su amplia gama de geles de ducha, disponibles en sabores como fresa, melón, caramelo y toffee, todos a 1€.
Estos precios son considerablemente más bajos que en otras grandes cadenas de supermercados, lo que atrae a muchos compradores que buscan opciones económicas para productos de higiene personal. Con la vuelta al cole, el supermercado ha añadido material escolar a sus estantes. Además, cuenta con una sección de panadería y productos para bebés.
Un detalle interesante de Mercamax es su zona de mesas con microondas, que permite a los compradores descansar o incluso comer algo durante su visita. Con estos servicios adicionales, el supermercado se posiciona como una opción cómoda y económica para quienes buscan hacer una compra completa.
- Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
- Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
- La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio
- Hallyu, la ola coreana que arrasa en Madrid y no por casualidad: 'Nuestra cultura ya forma parte de la vida cotidiana de aquí
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- Confirmado el día en el que empezará definitivamente el horario de invierno en España: ¿cuándo se cambia la hora este año?
- Back to the Book, la gran fiesta de las editoriales 'indies' que vuelve este fin de semana a Matadero entre cervezas y DJs
- Muere una joven de 24 años en un accidente de tráfico en la A-3 a la altura de Estremera