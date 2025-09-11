Las obras de la Ciudad de la Justicia comenzarán "en las próximas semanas" tras casi dos décadas

Han pasado 20 años desde que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, pretendiese aunar todas las dependencias del partido judicial de Madrid en un único megacomplejo en Valdebebas bautizado como Ciudad de la Justicia. Se llegó a aprobar en 2005, pero la crisis tras la quiebra de Lehman Brothers en 2008 frustró el proyecto. Años después lo retomó, sin éxito, Ignacio González. De aquellos intentos apenas quedó el característico edificio en forma de donut del Instituto de Medicina Legal. Retomado por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, las obras comenzarán "en las próximas semanas", según adelantan fuentes del Gobierno regional que anunciará hoy la presidenta madrileña en la primera jornada del Debate del Estado de la Región.

Lo harán con un retraso de décadas respecto a los planes iniciales pero también con demora respecto a las previsiones del actual gabinete regional, que ha ido anunciando y teniendo que postergar la llegada de las grúas a Valdebebas en sucesivas ocasiones. En el verano de 2024, en un desayuno con la prensa, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, fijaba para diciembre de ese año la presentación de la maqueta y para mayo de este año el inicio de los trabajos. Finalmente lo que llegó en mayo, no en diciembre, fue la maqueta.

Se apuntó entonces, cuando se presentó la maqueta, que la construcción se iniciaría entre junio y julio y que comenzaría por las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial. Con tres meses de retraso sobre esa última previsión los trabajos arrancarán ahora para estar completamente terminados, en principio, en 2028, aunque en el Gobierno regional ya no quieren comprometerse con plazos.

La obra es de gran envergadura. Con un presupuesto de 653 millones de euros, en un espacio de 470.000 metros cuadrados se aunarán hasta 378 órganos jurisdiccionales hoy dispersos por 26 sedes. El Ejecutivo regional estima que con esta superficie equivalente a 65 campos de fútbol se gana un 61% respecto al área actualmente destinada a las distintas dependencias. Se dispone de un 30% para absorber el crecimiento judicial durante las próximas cuatro décadas.

El acceso principal se bautizará como Plaza de la Justicia y tendrá una superficie de 13.500 metros cuadrados, algo menos que la Puerta del Sol, con zonas verdes y una fuente. Conectará con otra arteria de 10.000 metros cuadrados que comunicará todos los juzgados, archivos, depósitos, cafeterías, guarderías, y dependencias de seguridad.

Desde el Ejecutivo regional se insiste en que será el mayor complejo judicial del mundo, por delante del Justice Palace de Estambul, con 300.000 metros cuadrados, o el Palazzo di Giustizia de Florencia, de 135.000 metros cuadrados. Además, se asegura que el efecto de unificar en un solo lugar todas las dependencias judiciales en un solo lugar permitirá un ahorro anual de unos 50 millones de euros.