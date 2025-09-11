Esta es la nueva medida que la DGT pondrá en marcha a partir de 2025: cuidado con los tramos de carretera en obras

Unos radares con ruedas colocados en los tramos de carretera en obras controlarán la velocidad de los vehículos a partir del próximo año con el objetivo de reducir la mortalidad de los trabajadores.

Se trata de uno de los proyectos que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previsto poner en marcha a partir de 2025. La causa detrás de ello radica en que los conductores no cumplen los límites fijados en los tramos en obras en los que es necesario reducir la velocidad.

Así, un cartel anunciará a los conductores del control de la velocidad a través del radar. Mediante esta iniciativa, la DGT pretende garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en las obras.

Conos geolocalizados

Otro de los proyectos en los que se trabaja para reducir esa siniestralidad son los conos geolocalizados que avisarán cuando detecten a un trabajador en la carretera.

El director general de Tráfico, Pepe Navarro, ha advertido de que el 42% de los siniestros mortales son por salida de la vía y que un porcentaje similar de los fallecidos en carreteras son usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y, principalmente, motoristas, algo que se debe tener en cuenta a la hora de abordar el diseño de las infraestructuras.

Aunque Navarro ha puesto en valor la "ejemplar" red de carreteras española, también ha incidido en la importancia de seguir invirtiendo en su conservación y mantenimiento.