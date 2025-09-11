TRÁFICO
Esta es la nueva medida que la DGT pondrá en marcha a partir de 2025: cuidado con los tramos de carretera en obras
Otro de los proyectos en los que se trabaja para reducir la siniestralidad son los conos geolocalizados, que avisarán cuando detecten a un trabajador en la carretera
Unos radares con ruedas colocados en los tramos de carretera en obras controlarán la velocidad de los vehículos a partir del próximo año con el objetivo de reducir la mortalidad de los trabajadores.
Se trata de uno de los proyectos que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene previsto poner en marcha a partir de 2025. La causa detrás de ello radica en que los conductores no cumplen los límites fijados en los tramos en obras en los que es necesario reducir la velocidad.
Así, un cartel anunciará a los conductores del control de la velocidad a través del radar. Mediante esta iniciativa, la DGT pretende garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos en las obras.
Conos geolocalizados
Otro de los proyectos en los que se trabaja para reducir esa siniestralidad son los conos geolocalizados que avisarán cuando detecten a un trabajador en la carretera.
El director general de Tráfico, Pepe Navarro, ha advertido de que el 42% de los siniestros mortales son por salida de la vía y que un porcentaje similar de los fallecidos en carreteras son usuarios vulnerables, peatones, ciclistas y, principalmente, motoristas, algo que se debe tener en cuenta a la hora de abordar el diseño de las infraestructuras.
Aunque Navarro ha puesto en valor la "ejemplar" red de carreteras española, también ha incidido en la importancia de seguir invirtiendo en su conservación y mantenimiento.
- Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
- Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
- La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio
- Hallyu, la ola coreana que arrasa en Madrid y no por casualidad: 'Nuestra cultura ya forma parte de la vida cotidiana de aquí
- Confirmado el día en el que empezará definitivamente el horario de invierno en España: ¿cuándo se cambia la hora este año?
- Back to the Book, la gran fiesta de las editoriales 'indies' que vuelve este fin de semana a Matadero entre cervezas y DJs
- Muere una joven de 24 años en un accidente de tráfico en la A-3 a la altura de Estremera
- Calendario laboral Madrid 2025/2026: festividades y puentes