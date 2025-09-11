Madrid hoy: Ayuso lanza 50 medidas para reforzar su oposición a Sánchez, el Metropolitano acogerá la final de Champions y arranca el Gallery Weekend

Este jueves 11 de septiembre ha estado de actualidad en la Comunidad de Madrid. Y antes de entrar en materia, le adelantamos el pronóstico para mañana, viernes 12 de septiembre: según la AEMET, se espera una jornada con intervalos nubosos y temperaturas propias del final del verano. Las mínimas se situarán en torno a los 17 ºC, mientras que las máximas podrían superar los 29 ºC.

Ideal para salir, aunque conviene protegerse del sol durante las horas centrales del día. A continuación, le ofrecemos una selección de las cinco noticias más destacadas de hoy en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que marcan la agenda política, cultural y urbana de la región. Puede ampliar cada una de ellas a través de los enlaces correspondientes.

1. Ayuso presenta 50 medidas para reforzar su oposición a Sánchez en el debate sobre el estado de la región

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado un paquete de 50 nuevas medidas en ámbitos clave como la sanidad, la vivienda, la educación y el transporte. Este anuncio, enmarcado en el próximo debate sobre el estado de la región, busca reforzar el perfil de confrontación del Ejecutivo madrileño frente al Gobierno central y marcar distancias en la gestión política.

2. El Ayuntamiento analiza la legalidad de pancartas desplegadas por Más Madrid con la palabra "genocidio"

El Ayuntamiento de Madrid está evaluando si las pancartas colocadas por el grupo municipal Más Madrid, en las que se utilizaba el término "genocidio", cumplen con las normativas municipales. El consistorio, presidido por José Luis Martínez-Almeida, investiga si estos mensajes podrían generar altercados o incumplir la regulación del uso del espacio público.

3. Defensa proyecta un gran edificio en Madrid para centralizar oficinas de nuevos ministerios

El Ministerio de Defensa trabaja en un ambicioso proyecto para centralizar oficinas de distintos ministerios en un nuevo edificio que supondrá un hito urbanístico en la capital. El objetivo es mejorar la eficiencia administrativa y reducir costes derivados de la dispersión actual. Esta transformación urbanística afectará a una zona estratégica de Madrid y requerirá una compleja coordinación entre administraciones.

4. El Metropolitano acogerá la final de la Champions en 2027

El estadio Metropolitano de Madrid será la sede de la final de la Champions League en el año 2027, según declaraciones de autoridades deportivas. Sería la segunda vez que este estadio alberga una final de la máxima competición continental, tras el partido celebrado en 2019. Esta designación confirma la apuesta por Madrid como escenario de eventos deportivos de alto perfil.

5. Madrid Gallery Weekend abre las puertas del arte contemporáneo

Con el inicio del Madrid Gallery Weekend, la ciudad se transforma en una gran galería abierta al público. Más de 50 espacios culturales y galerías inauguran exposiciones de artistas emergentes y consolidados. Se trata de una oportunidad única para sumergirse en el arte contemporáneo y conocer de cerca el trabajo de los creadores que definen el panorama actual.

