Así es Madrid Forestal, el plan de conservación de bosques de Díaz Ayuso para prevenir incendios en la Comunidad

Después de un verano trágico en lo que a incendios forestales se refiere, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará este jueves la iniciativa Madrid Forestal. Aprovechando la celebración del Debate de la Región, presentará el nuevo plan de conservación de los bosques con la intención de ayudar a prevenir los incendios que puedan producirse durante el periodo 2026/2030. Contará con 44 medidas sobre diez ejes.

Este plan preventivo, cuya inversión alcanza los 160 millones de euros, tiene como objetivo principal la mejora del estado de árboles y plantas, con más de 52 millones de euros destinados a distintas iniciativas, entre las que destaca la actuación en 6.000 hectáreas de entornos naturales y 100 kilómetros de pistas de acceso. El equipo de profesionales que actúen sobre el terreno creará áreas de ruptura de combustible, capaces de limitar la expansión de los incendios que puedan producirse en época estival.

Además, el programa de pastoreo preventivo será supervisado en algunos de los lugares designados. Así, se dará continuidad al programa del que ya forman parte más de 21.000 cabezas de ganado. Según detalla la iniciativa, se seguirán repasando los cortafuegos con maquinaria pesada mientras se hacen podas de árboles, fajas, despeje y limpieza de caminos y clareos. También se fomentará la creación de un paisaje más heterogéneo que el actual, especialmente en el tránsito entre espacios urbanos y agrestes. Y se realizará un control fitosanitario y vigilancia del decaimiento de las masas vegetales mediante un sistema de alerta temprana, con el que se detectará cualquier problema de salud de las especies con mayor rapidez.

Ayuso, en su visita al Parque Central de Bomberos en el marco de la campaña INFOMA 2025. / EFE

357.000 metros cúbicos

Tal y como anunciará Díaz Ayuso este miércoles, otra de las actuaciones más destacadas del plan Madrid Forestal será la multiplicación por 20 del aprovechamiento maderero, recurso que se utiliza en montes públicos y fincas particulares para mantener los bosques en buen estado estructural y sanitario, esencial para sostener las estructuras de defensa ante incendios ya que permite bajar el nivel de combustible, crear cortafuegos y fajas de defensa. También hace la masa arbórea más adaptable a sequías o grandes lluvias, así como a plagas y enfermedades.

De esta forma, el Gobierno regional pasará de facilitar 18.504 metros cúbicos de madera, con unos ingresos de 510.045 euros en la pasada Legislatura, a poner en el mercado 357.333, que aportarán 4,1 millones a las arcas públicas hasta finales de 2026, con un incremento del 716%. En concreto, para la movilización de estos recursos, se invertirán 40,7 millones de euros: se crearán tres oficinas de gestión, se mejorarán las infraestructuras viarias y ganaderas; y se ofrecerá un mejor apoyo técnico a los propietarios de montes privados.

La restauración ecológica tendrá una dotación de más de 21 millones para mejorar la conectividad entre espacios naturales o actuar en áreas con riesgo de erosión y acumulación de escorrentía en situaciones meteorológicas extremas. También facilitará la restauración de hábitats degradados y el enriquecimiento de áreas arboladas, ya que los ecosistemas forestales tienen una función clave en el cuidado del medio ambiente: protegen el suelo y mejoran la calidad y cantidad de agua; regulan la temperatura, y ofrecen pastos, caza, pesca y otros productos como resina natural, piñones, setas, castañas o frutos del bosque. Y fuentes renovables como la biomasa, preservando la biodiversidad y el patrimonio natural, además de atraer turismo, crear empleo local y mejorar la salud de las personas que viven en áreas urbanas.

Medios aéreos en la extinción del incendio declarado en Tres Cantos el pasado 11 de agosto. / AGENCIAS

Investigación aplicada

Madrid Forestal impulsará la innovación con una inversión de 3,4 millones de euros destinados a la incorporación de nuevas tecnologías en la caracterización de la biodiversidad y el uso de la Inteligencia Artificial. Adicionalmente, habrá un programa específico de gestión forestal en la Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid, al que se destinará 3,3 millones. Igualmente, más de 13 millones se emplearán en selvicultura y certificación forestal. En las cabeceras de las cuencas de ríos y arroyos habrá limpiezas vegetales para maximizar el agua destinada a abastecimiento, favoreciendo el cuidado de los espacios protegidos y la adaptación de la flora para absorber el mayor carbono posible en los bosques.

En cuanto a la industria asociada al sector, se fomentará su desarrollo, apoyando las cadenas de producción, la profesionalización y la competitividad, iniciativas a las que el Ejecutivo autonómico aportará 1 millón de euros para su desarrollo. Una inversión de 14,2 millones se empleará para el embellecimiento del paisaje, con nuevas directrices para la integración de elementos que utilicen madera u otras materias naturales, en consonancia con el entorno. También permitirán mejorar la señalización, los controles de acceso y las áreas recreativas, creando otras nuevas en zonas estratégicas.