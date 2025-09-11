Madrid estrenará una estrategia de investigación nuclear en pleno choque con el Gobierno por el cierre de las centrales

De todos los enfrentamientos que mantiene la Comunidad de Madrid con el Gobierno central, es uno de los de más calado. El Gobierno regional es consciente de la enorme demanda eléctrica de la Comunidad y su dependencia de todo tipo de fuentes, incluida la nuclear. Desde Sol se repite a menudo que el 14% del consumo energético total de la región lo aporta la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, el cierre de cuyos dos reactores está previsto para 2027 y 2028, respectivamente. Por ello se defiende el uso de esta fuente de energía frente a lo que se considera una actitud "trasnochada y sin rigor", en palabras de Isabel Díaz Ayuso, del Gobierno central en relación con el progresivo cierre de todas las centrales hasta 2035.

En medio de esa pugna, y a pesar del calendario para el apagón nuclear pactado entre las energéticas y el Gobierno, calendario que las compañías piden revisar, Ayuso anunciará mañana, en la primera jornada del Debate del Estado de la Región, el lanzamiento de una estrategia para impulsar las investigaciones sobre energía nuclear en la Comunidad de Madrid.

En el plan trabajan conjuntamente las consejerías de Educación, Ciencia y Universidades y de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. Y tendrá distintas patas, con el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados IMDEA Energía como núcleo. El centro, sin abandonar los estudios abiertos en otras energías, priorizará la captación de fondos para abrir nuevas líneas de investigación en proyectos relacionados con la energía nuclear. Asimismo participará en eventos europeos que fomenten la investigación y el desarrollo de esta fuente. Funetes del Gobierno regional citan entre estas iniciativas la Alianza Industrial Europea de los SMR (pequeños reactores modulares).

La estrategia también prevé destinar al menos dos contratos de los 128 que prevé formalizar en 10 años el programa para atraer investigadores Gabriela Morreale a científicos que trabajen en la materia. Además, la investigación en energía nuclear recibirá financiación específica dentro del Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica.

Desde el Ejecutivo regional se viene insistiendo en la necesidad de no sacar la nuclear del mix energético, un discurso que se ha intensificado tras el apagón del pasado 28 de abril. Apenas una semana después durante una visita a Versalles, Ayuso invitaba a mirar a “nuestra vecina Francia”, país con más de 50 reactores operativos que aportan en torno al 60% de la demanda eléctrica del país. “La apuesta por la nuclear es un gran acierto y nosotros tenemos mucho que aprender en España”, señalaba.

Tan recientemente como ayer mismo, el portavoz de su gobierno, Miguel Ángel García volvía sobre el asunto tratando de vincularlo con la advertencia de las principales compañías eléctricas sobre la saturación de la red. “Existe una falta de planificación estratégica por parte del Gobierno central a la que se suman amenazas próximas como puede ser el cierre de centrales nucleares como la de Almaraz”, aseguraba. Un camino que no consideraba adcecuado. “Lo que tiene que hacer el Gobierno”, añadía, “es lo contrario de lo que está haciendo hasta ahora: mantener esas centrales nucleares, que han dado servicio a nuestro país y que, además, los técnicos dicen que la seguridad está garantizada, e invertir en la red eléctrica”.