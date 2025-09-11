Más Madrid despliega una bandera de Palestina y pancartas en el Edificio de Grupos: "Sí, es un genocidio"

Más Madrid ha desplegado este jueves en sus balcones del Edificio de Grupos Municipales una bandera de Palestina y dos pancartas para sumarse a las "muestras de solidaridad" con el pueblo palestino y criticar las declaraciones que realizó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad, donde aseguró que "no hay genocidio" en Gaza.

La primera pancarta reza 'Sí, es un genocidio', mientras que el segundo dice 'Stop al genocidio en Gaza, Palestina libre'. Ambas lucirán durante este fin de semana, coincidiendo con la llegada a la Comunidad de la Vuelta Ciclista a España, sin que ningún cargo del partido vaya a estar presente en la etapa final. Tras el despliegue de los carteles, los concejales de la formación han clamado 'Que viva la lucha del pueblo palestino' o 'Free Palestine'.

"Creemos que es intolerable que el alcalde haya amenazado con reprimir las protestas pacíficas que están teniendo lugar, que forman parte del derecho constitucional y a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación que miles de ciudadanos están teniendo en toda España y que sin duda van a tener también en Madrid ante los horrores que está llevando a cabo el Estado Genocida de Israel con el bombardeo de hospitales o escuelas", ha defendido el portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ante los medios de comunicación.

En esta línea, ha alertado de que en Palestina se está produciendo "un asesinato sistemático de niños" y ha acusado al PP de "no tener ni la más mínima muestra de sensibilidad ni de humanidad ante lo que está sucediendo". Ha vuelto a llamar a la movilización a la ciudadanía este fin de semana durante la competición ciclista. "Vemos declaraciones como las del señor Almeida que se niega a condenar el genocidio, incluso niega que esté teniendo lugar un genocidio o las de (la presidenta) Isabel Díaz Ayuso que compara con la banda terrorista ETA las protestas pacíficas que están teniendo lugar", ha censurado.

Rubiño ha insistido en que la gente "ha dado un ejemplo ante la pasividad de las instituciones y las autoridades organizadoras de este evento" y ha asegurado que Israel ha utilizado Eurovisión "para normalizar lo que estaba sucediendo y blanquear ese terrible genocidio". "Una vez más está siendo la gente la que está teniendo que plantarse, está teniendo que con esa solidaridad romper el silencio, romper la normalidad y mostrar su compromiso y su solidaridad con lo que con lo que ocurre. Creemos que el pueblo madrileño, que siempre ha sido solidario con la situación que están viviendo en Palestina, sin duda va a responder masivamente en las calles, en distintos puntos, de forma pacífica, pero de forma absolutamente contundente y clara", ha subrayado.

Libertad de expresión

Preguntado por el precedente de las banderas LGTBI, que se ordenaron retirar por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, y luego el regidor defendió el derecho de los grupos a colocarlas en sus balcones, el portavoz en funciones de Más Madrid en el Consistorio ha remarcado que mantendrán "con absoluta firmeza" la bandera y las pancartas para expresar su posición.

"El PP y Vox suelen ir perfectamente sincronizados para intentar censurar y coartar la libertad de expresión que tenemos como grupo municipal. Hemos visto cómo intentaron quitar la bandera arcoíris y cómo se encontraron con un embrollo jurídico y con una imposibilidad de seguir adelante con sus planes. Desde luego esperamos que tomarán las medidas que consideren, pero nosotros vamos a mantener con absoluta firmeza nuestro derecho a expresar una posición que es un clamor. No podíamos faltar a nuestro deber de acompañar a los madrileños en esta causa tan importante", ha apuntado.

Rubiño también ha indicado que ningún cargo de Más Madrid estará en la recepción final de La Vuelta, como en otros años, en señal de "protesta y repulsa" a la participación del equipo de Israel-Premier Tech. Sí se sumarán a las movilizaciones que se han convocado para este fin de semana.

Por otro lado, el concejal ha destacado que este martes iniciaron una recogida de firmas para pedir que el equipo de Israel no participe en la competición ciclista y que en estos momentos se ha reunido más de 10.000 apoyos. "Con este gesto queríamos sumarnos a estas protestas y sin duda además acompañaremos las distintas movilizaciones durante el fin de semana todos los miembros de Más Madrid. Esas firmas las haremos llegar a las instituciones correspondientes de La Vuelta, que piden la expulsión del equipo y que van en la línea de lo que la gente está pidiendo", ha añadido.