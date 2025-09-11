Madrid ofrece hasta 11.000 euros de ayuda por contratar a parados de larga duración: estos son los requisitos

La Comunidad de Madrid ha decidido potenciar uno de los factores más desfavorecidos. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha aprobado un incremento de las subvenciones directas para la contratación indefinida de parados con mayor dificultad para acceder al mercado laboral.

Esta medida destina una importante partida económica para incentivar la reinserción al mercado de este grupo de personas. Dicha ayuda puede llegar hasta los 11.000 euros.

El incremento en la inversión de este plan de contratación es de 7 millones, lo que eleva el monto total hasta los 31,5 millones de euros. Estas ayudas irán destinadas a empresas, autónomos y entidades privadas sin ánimo de lucro.

¿Qué requisitos tengo que cumplir?

Para poder acceder a esta subvención se requiere el compromiso de mantener el empleo y el alta en la Seguridad Social durante 12 meses. La gestión de las ayudas se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo puedo beneficiarme de la cuantía máxima?

Las cuantías base oscilan entre los 5.500 y los 7.500 euros, dependiendo del perfil del desempleado. Por ejemplo, se darán 5.500 euros por contrato indefinido a tiempo completo para parados de larga duración (más de 360 días en los últimos 540) o desempleados entre 45 y 55 años. Por otro lado, se beneficiarán de 7.500 euros parados de muy larga duración (más de 24 meses), mayores de 45 años desempleados de larga duración, mayores de 55 en paro o personas que trabajen en municipios rurales de menos de 5.000 habitantes.

Además, a las cantidades mencionadas se pueden añadir algunos complementos hasta alcanzar un máximo de 11.000 euros, entre las que se encuentran: