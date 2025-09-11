Madrid aprueba la nueva ordenanza del taxi para duplicar los eurotaxis adaptados

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado de forma definitiva la nueva ordenanza del taxi, una normativa que busca “adaptarse a los cambios que se aprobaron en la modificación del decreto del taxi que ya hizo la Comunidad de Madrid” y, sobre todo, “impulsar que el servicio público de taxi garantice los desplazamientos de las personas con movilidad reducida”, según explicó la vicealcaldesa, Inma Sanz.

Actualmente, la flota activa de taxis en la capital asciende a 15.518 vehículos, de los que 366 son adaptados, apenas un 2,35%. El objetivo del Consistorio es alcanzar el 5% de eurotaxis mediante medidas como la creación de nuevas licencias específicas, la posibilidad de que estos vehículos puedan ser de clasificación ambiental C y la excepción que les permitirá trabajar siete días a la semana, frente a los cinco del resto de taxis. “Se va a obligar a los titulares de estas licencias a realizar un mínimo de 150 servicios de Eurotaxi al año, de manera que se empiece, como digo, este servicio”, ha apuntado Sanz.

La nueva ordenanza también introduce novedades en los requisitos para los conductores, como la exigencia de contar con el título de la ESO para obtener el permiso de conducción y la simplificación del examen, que elimina el módulo de itinerarios. Asimismo, modifica el sistema de licencia por puntos implantado en 2021: hasta ahora recaía sobre el conductor, pero a partir de ahora “se va a aplicar al titular, dado que la responsabilidad por algunas de las infracciones en materia de transportes serían del titular de la licencia y no del conductor”.

“Lo que hacemos es consolidar lo que ya habíamos aprobado de manera inicial y, sobre todo, buscar ese objetivo de aumentar el servicio de Eurotaxis para personas con movilidad reducida”, ha recalcado la portavoz municipal.