PALACIOS
El lujoso palacio con siglos de historia ubicado en el Barrio de las Letras: estos son los días que puedes visitarlo gratis
Construido en 1730, destaca por su estilo barroco y fachada labrada en granito
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa para los amantes de los palacios y los museos. A partir del 14 de septiembre, y de forma totalmente gratuita, más de 20 palacios que normalmente permanecen cerrados podrán visitarse hasta 2 de diciembre con visita guiada. Lo único que debes tener en cuenta es que debes inscribirte previamente.
Bajo el nombre de ¡Bienvenidos a palacio!, la Comunidad dará a conocer una selección de palacios que han sido testigo de la historia madrileña, hogares de nobles, ministros y monarcas. Lo mejor es que esta cita permite que nos adentremos en espacios históricos de Madrid, conozcamos su evolución arquitectónica y apreciemos el valor del patrimonio mueble que todavía albergan estos edificios.
Si eres fan de las antigüedades y de la historia que albergan los rincones de la capital, te encantará saber que podrás recorrer auténticos salones nobiliarios, salas de baile, jardines, colecciones de arte, bibliotecas y otras estancias donde se desarrollaron las costumbres sociales de la alta burguesía y aristocracia madrileñas.
Palacio de Santoña
Se trata uno de los palacios más ostentosos de la ciudad que, sin embargo, no es excesivamente conocido por sus vecinos. Hablamos del Palacio de Santoña, un opulento edificio que cuenta con una lujosa e hipnotizante decoración. En el siglo XVI, en ese mismo recinto, ya existía un palacio propiedad de los marqueses de Fresneda. Décadas más tarde, en 1731, fue adquirido por Juan Francisco de Goyeneche. Su arquitecto de confianza siempre había sido José de Churriguera, pero su muerte obligó a Goyeneche a encargar la restauración del palacio a Pedro de Ribera.
Tras pertenecer a la Contaduría del Pósito Real, volvió a manos de los Goyeneche hasta 1874, momento en el que es adquirido por el duque de Santoña, de ahí su nombre. Fue en ese momento cuando se convirtió en uno de los símbolos de la capital. El político José Canalejas lo habitó hasta el mismo día de su asesinato. A su muerte, la Cámara de Comercio e Industria de Madrid se hizo con sus servicios.
En la actualidad, además de servir como sede para la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, alberga reuniones institucionales y empresariales de diversa índole. Las presentaciones, conferencias, rodajes y actos también son habituales entre sus paredes. Durante el año, no se encuentra abierto al público, más allá de alguna visita organizada de forma esporádica. Ahora, con la nueva iniciativa llevada a cabo por la Comunidad de Madrid puedes visitarlo de forma gratuita.
¿Qué días puedo visitar gratis el Palacio de Santoña?
El Palacio de Santoña acogerá las visitas guiadas gratuitas en sesiones a las 10:00, 11:30 y 13:00 horas únicamente en el mes de septiembre. Será el día 15. Eso sí, para poder asistir, es necesario inscribirse previamente a través de este enlace.
Si todavía te quedas con ganas de visitar más palacios de Madrid, recuerda que en la iniciativa hay más de 20 que puedes descubrir. Algunas de las localizaciones menos conocidas son el Palacio de Fernán Núñez, el Palacio de Maudes o el museo Cerralbo. De todas formas, a continuación te dejamos una lista de todas las localizaciones disponibles para los meses de septiembre, octubre, noviembre y, en algunos casos, diciembre.
- Palacio del duque de Abrantes (18 y 30 de septiembre y 2, 7, 14, 21, 28 y 30 de octubre).
- Palacio del marqués de Amboage (18 de septiembre y 15 de octubre).
- Palacio de Aldovea (1, 8, 9 y 22 de octubre).
- Palacio de los marqueses de Argüeso (22 de septiembre).
- Palacio de Santa Coloma (17 de septiembre, 29 de octubre y 12 de noviembre).
- Palacio del parque Florido (26 de septiembre, 17 y 31 de octubre y 7 y 28 de noviembre).
- Casa-palacio de Manuel González Longoria (1 de octubre y 5 de noviembre).
- Palacio de Buenavista (23 de septiembre, 7 y 21 de octubre,4 y 18 de noviembre y 2 de diciembre).
- Palacio de Fernán Núñez (16, 17, 23 y 30 de septiembre, 7, 14, 15, 28 y 29 de octubre y 4 de noviembre).
- Palacio de la duquesa de Parcent (19 y 26 de septiembre, 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre y 7, 14, 21 y 28 de noviembre).
- Palacio de Santoña (15 de septiembre).
- Palacio de los marqueses de Santa Cruz (18 y 25 de septiembre, 2, 9, 16, 23 y 30 de octubre y 6, 13, 20 y 27 de noviembre).
- Palacete del marqués de Rafal (6, 13 y 20 de octubre).
- Palacete de Joaquín de la Torre y Angulo (23 de septiembre).
- Palacio de Liria (31 de octubre).
- Palacio del marqués de Villafranca (15, 16, 17, 18 y 19 de septiembre y 1, 2 y 3 de octubre).
- Palacio de la condesa de Adanero (3, 10, 24 y 31 de octubre).
- Palacio de Godoy (6, 13, 20 y 27 de octubre).
- Palacio infante don Luis de Borbón (14 y 21 de septiembre, 5 y 26 de octubre y 9 de noviembre).
- Palacio de la infanta Isabel de Borbón (20, 21, 27 y 28 de septiembre y 22, 23, 29 y 30 de noviembre).
- Palacio de Zurbano (19, 26 y 29 de septiembre y 10 de octubre).
