CULTURA
Llega al Fernán Gómez 'Poeta [perdido] en Nueva York': descubre los miedos y fantasmas de Lorca en La Gran Manzana
Una obra indaga en la búsqueda de identidad del poeta granadino al otro lado del Atlántico
Federico García Lorca pasó medio año en Nueva York, entre junio de 1929 y principios de 1930. El viaje, motivado por una serie de conferencias y un desengaño amoroso, supuso un punto crucial en su desarrollo como persona y artista. La principal consecuencia de su estancia fue la publicación de Poeta en Nueva York, narra el impacto que supuso para él la modernidad encontrada en la gran ciudad, así como su deshumanización e injusticia social, con gran énfasis en la discriminación social.
Pero este viaje no fue ni mucho menos un camino de rosas para Lorca. En la ciudad neoyorquina vivió también un proceso de introspección personal, con sus luces y sombras, que desde este jueves aborda una obra de teatro en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Si eres amante de la poesía del poeta, no te puedes perder este nuevo proyecto que ofrece Madrid.
El Lorca más 'perdido' llega al Centro Cultural de la Villa
El texto es obra de Jesús Torres (Premio Teatro 2019 Autor Exprés de la Fundación SGAE por Puños de harina). Él mismo, además, dirige e interpreta el proyecto, una adaptación del poemario y cartas que Lorca enviaba a su familia desde Nueva York. La Sala Jardiel Poncela acoge la obra desde hoy, día 11 de septiembre, hasta el próximo 19 de octubre, con funciones de martes a domingo. Tras abandonar Madrid, Torres viajará a Inglaterra, Portugal, Bélgica, Rumanía e Italia.
Siguiendo la línea de la compañía en lo que se refiere al cuidado de la dramaturgia y la puesta en escena, la obra enfrenta a Lorca con Federico en una lucha por encontrar su verdadera voz. Una trama que traslada al Nueva York de la época a la vez que guía por los rincones más íntimos de un autor perdido y con toda una vida por delante. Los versos de Lorca fueron escritos en 1929, cuando se asentó durante una temporada en Nueva York, y exploran el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, la libertad, la espiritualidad y la deshumanización del progreso.
Poemas como El rey de Harlem, Ciudad sin sueño o la Oda a Walth Whitman y cartas y piezas como El público forman un poemario que resonará en el Fernán Gómez y que el poeta nunca pudo ver publicado, ya que fue asesinado por el bando nacional antes de su impresión.
- Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
- Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
- La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio
- Hallyu, la ola coreana que arrasa en Madrid y no por casualidad: 'Nuestra cultura ya forma parte de la vida cotidiana de aquí
- Confirmado el día en el que empezará definitivamente el horario de invierno en España: ¿cuándo se cambia la hora este año?
- Back to the Book, la gran fiesta de las editoriales 'indies' que vuelve este fin de semana a Matadero entre cervezas y DJs
- Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
- Muere una joven de 24 años en un accidente de tráfico en la A-3 a la altura de Estremera