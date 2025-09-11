Llega al Fernán Gómez 'Poeta [perdido] en Nueva York': descubre los miedos y fantasmas de Lorca en La Gran Manzana

Federico García Lorca pasó medio año en Nueva York, entre junio de 1929 y principios de 1930. El viaje, motivado por una serie de conferencias y un desengaño amoroso, supuso un punto crucial en su desarrollo como persona y artista. La principal consecuencia de su estancia fue la publicación de Poeta en Nueva York, narra el impacto que supuso para él la modernidad encontrada en la gran ciudad, así como su deshumanización e injusticia social, con gran énfasis en la discriminación social.

Pero este viaje no fue ni mucho menos un camino de rosas para Lorca. En la ciudad neoyorquina vivió también un proceso de introspección personal, con sus luces y sombras, que desde este jueves aborda una obra de teatro en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa. Si eres amante de la poesía del poeta, no te puedes perder este nuevo proyecto que ofrece Madrid.

El Lorca más 'perdido' llega al Centro Cultural de la Villa

El texto es obra de Jesús Torres (Premio Teatro 2019 Autor Exprés de la Fundación SGAE por Puños de harina). Él mismo, además, dirige e interpreta el proyecto, una adaptación del poemario y cartas que Lorca enviaba a su familia desde Nueva York. La Sala Jardiel Poncela acoge la obra desde hoy, día 11 de septiembre, hasta el próximo 19 de octubre, con funciones de martes a domingo. Tras abandonar Madrid, Torres viajará a Inglaterra, Portugal, Bélgica, Rumanía e Italia.

Siguiendo la línea de la compañía en lo que se refiere al cuidado de la dramaturgia y la puesta en escena, la obra enfrenta a Lorca con Federico en una lucha por encontrar su verdadera voz. Una trama que traslada al Nueva York de la época a la vez que guía por los rincones más íntimos de un autor perdido y con toda una vida por delante. Los versos de Lorca fueron escritos en 1929, cuando se asentó durante una temporada en Nueva York, y exploran el vínculo entre el ser humano y la naturaleza, la libertad, la espiritualidad y la deshumanización del progreso.

Poemas como El rey de Harlem, Ciudad sin sueño o la Oda a Walth Whitman y cartas y piezas como El público forman un poemario que resonará en el Fernán Gómez y que el poeta nunca pudo ver publicado, ya que fue asesinado por el bando nacional antes de su impresión.