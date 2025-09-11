El Metropolitano se suma a la lista: estas son las finales de Champions que se han disputado en Madrid

Madrid volverá a acoger una final de la Champions. En esta ocasión, será el Riyadh Air Metropolitano el que se convierta en el epicentro del fútbol europeo durante días. El estadio del Atlético de Madrid se ha impuesto al Olímpico de Bakú, otro de los candidatos a albergar la final. Así lo ha hecho saber el Comité Ejecutivo de la UEFA, que se ha reunido este jueves en Tirana (Albania) para tratar, entre otros asuntos, la ubicación de cara al partido más importante de la próxima temporada.

Ahora, hacemos un repaso de aquellas ediciones en las que la capital española acogió el encuentro definitivo. Cuatro de las cinco ocasiones se jugaron sobre el césped del Santiago Bernabéu. Solo una final ha acogido el Metropolitano, a falta de disputar la de 2027. Pero todas ellas cuentan con un denominador común, la ciudad de Madrid.

El 29 de mayo de 1957, el Real Madrid consiguió su segunda Copa de Europa en el estadio Santiago Bernabéu. / EFE-ARCHIVO / EFE

Final 1956/57: Real Madrid CF - AC Fiorentina (2-0)

La primera final de Copa de Europa de la historia sobre territorio español se disputó en el Estadio Santiago Bernabéu. Y, como no podía ser de otra manera, tenía presente al Real Madrid, que se impuso a la Fiorentina por 2-0 sobre el césped del antiguo estadio de los blancos. El Real Madrid venía de proclamarse campeón de la pasada edición y la UEFA le otorgó el premio de albergar la final del año siguiente. Los madridistas realizaron una gran temporada europea y se coronaron campeones de Europa en su propio estadio. Fue el primer gran evento deportivo que acogió la capital española, pero no el último. Esta fue la única edición en la que el Real Madrid pudo conquistar el trofeo en su propio estadio.

Final 1968/69: AC Milan - Ajax (4-1)

Años más tarde, el Santiago Bernabéu volvió a ser sede de la Copa de Europa. En esta ocasión, no hubo ningún equipo español de por medio. AC Milan y Ajax se citaron en una final que acabó en goleada (4-1) a favor de los italianos. Un joven Johan Cruyff estaba en las filas del conjunto neerlandés, pero vio como su equipo caía de forma estrepitosa. Pierino Prati fue el nombre clave de la final, anotando un hat-trick que decantó el encuentro hacia el lado rossoneri. Ese mismo año, el Santiago Bernabéu albergó la final de la Copa del Rey en España.

Final 1979/80: Nottingham Forest - Hamburgo (1-0)

Poco más de una década después, el Santiago Bernabéu volvía a ser la sede escogida por la UEFA para acoger la final de la Copa de Europa. Este evento sirvió como preparación para acoger la final del Mundial 1982, que también se disputó sobre el césped de Chamartín. Nottingham Forest y Hamburgo se midieron en una final que hoy en día resultaría una utopía. El triunfo de los ingleses (1-0) supuso la segunda Copa de Europa seguida del conjunto dirigido por Brian Clough. Los alemanes eliminaron en semifinales a un Real Madrid que aspiraba a disputar la final en su estadio. El conjunto inglés paso de ser un equipo de segunda división a doble campeón de Europa en tan solo cuatro años. Al igual que en la ocasión anterior, el Bernabéu albergó la final de Copa del Rey que, esta vez sí, ganó el conjunto blanco.

Final 2009/10: Inter - Bayern Múnich (2-0)

La última final disputada sobre el césped del Santiago Bernabéu fue en 2010. Inter de Milan y Bayern Múnich se enfrentaron en el feudo madridista con José Mourinho como principal protagonista antes de su llegada al Real Madrid. El portugués consiguió 'la orejona' gracias a un doblete de Diego Milito. Con la reforma del nuevo estadio, el Real Madrid podría volver a poner a disposición de la UEFA su estadio para albergar una nueva final, pero sus malas relaciones con el máximo organismo del fútbol europeo parecen tener peso suficiente para que esto no suceda, al menos en el corto plazo.

El Wanda Metropolitano de Madrid fue sede de la final de la Champions en 2019. / Rodrigo Jiménez / EFE

Final 2018-2019: Liverpool CF - Tottenham Hotspur CF (2-0)

El último precedente tuvo lugar en la temporada 2018/19. En esta ocasión, el Wanda Metropolitano, nombre que ostentaba en aquel entonces, fue la sede de la gran final que midió a Liverpool y Tottenham Hotspur (2-0). Fue la primera final lejos del Santiago Bernabéu y la valoración de la UEFA fue realmente positiva. El partido fue catalogado de máximo riesgo, al enfrentar a dos equipos del mismo país, pero la seguridad a cargo del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Atlético de Madrid estuvo a la altura del evento y recibió la felicitación de la organización. La gran imagen ofrecida en 2019 ha podido ser clave en la elección de cara a la próxima temporada.

De esta forma, se une a otras cinco finales de Champions ya disputadas sobre territorio madrileño. Además, otros eventos de máximo interés futbolístico como la final de la Copa Libertadores 2018, la final del Mundial 1982 o la final de la Eurocopa 1964 también se jugaron en la capital española. Madrid, en su intento por convertirse en la "casa mundial del deporte", también busca acoger la final del Mundial 2030 que se disputará en territorio español.