Día importante para el Metropolitano: la final de la Champions 2027, en el horizonte

Hoy puede ser un gran día para el Riyadh Air Metropolitano, el fútbol español y también, por qué no decirlo, para la ciudad de Madrid. El estadio del Atlético de Madrid pelea en un mano a mano junto al Estadio Olímpico de Bakú (Azerbaiyán) por albergar la final de la Champions de la temporada 2026/27. El estadio madrileño es el gran favorito para acoger una de las citas más importantes del calendario deportivo europeo.

Este jueves, la UEFA se reúne en Tirana (Albania) para decidir, entre otras cosas, cuál de estos dos grandes recintos deportivos acogerá la final. Esta decisión se ha ido demorando más de lo esperado. La UEFA alegó a cuestiones operativas, cuando en mayo debía haberse pronunciado al respecto. Con el estadio de San Siro (Italia) ya fuera de la ecuación, tan solo quedan dos candidatos en la terna. Será el Comité Ejecutivo de la UEFA el que decidirá cuál de estos dos recintos sale victorioso. La final, según el calendario de la UEFA, está programada para el sábado 5 de junio de 2027.

El Wanda Metropolitano tiene una capacidad de 68.000 espectadores y se encuentra a la vanguardia tecnológica en cuanto a estadios se refiere. La nueva casa de los atléticos se ha convertido en un recinto sostenible, siendo un estadio puntero en tecnología, con una gran comodidad para el aficionado y preparado para crear un ambiente espectacular, al alcance de la cita que nos atañe.

No será la única cuestión a tratar por el Comité Ejecutivo de UEFA, que se reunirá de 14:00 a 17:00 horas. También se elegirá sede para la final de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA 2027; de la Liga de Campeones de Futsal de la UEFA 2026; la Eurocopa de Futsal Sub-19 de la UEFA 2027; y la Eurocopa de Futsal Femenino de la UEFA 2027. En esta edición de la Champions, será el Puskas Arena (Hungría) el que acoja el partido que decidirá al próximo campeón.

Los jugadores del Liverpool alzan al cielo de Madrid el título conseguido en 2019. / TOLGA BOZOGLU / EFE

Sería la segunda final para el Metropolitano

El primer y único precedente en el Metropolitano tuvo lugar en la temporada 2018/19. Curiosamente, esa misma temporada fue el Estadio Olímpico de Bakú el que acogió la final, en este caso, de la Europa League. En esta ocasión, el Wanda Metropolitano, nombre que ostentaba en aquel entonces, midió a Liverpool y Tottenham Hotspurs (2-0). Fue la primera final lejos del Santiago Bernabéu disputada en Madrid y la valoración de la UEFA fue realmente positiva. El partido fue catalogado de máximo riesgo, al enfrentar a dos equipos del mismo país, pero la seguridad a cargo del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Atlético de Madrid estuvo a la altura del evento y recibió la felicitación de la organización. La gran imagen ofrecida en 2019 puede ser clave en la decisión de la UEFA de cara la final de 2027.

Si, finalmente, la UEFA otorga al Metropolitano la final de la Champions, se unirá a otras cinco ya disputadas sobre territorio madrileño. Además, otros eventos de máximo interés futbolístico como la final de la Copa Libertadores 2018, la final del Mundial 1982 o la final de la Eurocopa 1964 también se jugaron en la capital española. Madrid, en su intento por convertirse en la "casa mundial del deporte", también busca acoger la final del Mundial 2030 que se disputará en territorio español.