Defensa prepara su "hito urbano" en Madrid: un edificio de 18 plantas para "centralizar" oficinas en Nuevos Ministerios

Enfrente de Nuevos Ministerios y a tiro de piedra del distrito financiero de AZCA. En esa zona codiciada de Madrid, el cruce del paseo de la Castellana con la calle de Joaquín Costa, se encuentra la Escuela Politécnica Superior del Ejército, una academia militar que acoge aulas y talleres, un aparcamiento en superficie y barracones diseminados en una parcela de 24.000 metros cuadrados. El Ministerio de Defensa pretende aprovechar ese terreno para construir un edificio de 18 plantas y unos 60 metros de altura que constituya "un hito urbano representativo de la Defensa" en la capital.

El departamento dirigido por Margarita Robles busca "centralizar gran parte de sus oficinas e instalaciones" en este suelo, construyendo cerca de 40.000 metros cuadrados de oficinas y 8.200 de alojamiento temporal para militares. Pero también mantendrá los actuales edificios de aulas y talleres que están protegidos por el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, construirá y cederá al Ayuntamiento una nueva calle paralela a la Castellana y dejará entre los nuevos edificios y los antiguos un espacio libre "para actos ceremoniales a modo de patio de armas".

El proyecto, articulado a través de un plan especial, cuenta con la aprobación inicial del Ayuntamiento desde el pasado 31 de julio y ha recibido el visto bueno de las diferentes comisiones de patrimonio del Consistorio y la Comunidad de Madrid.

Costará a las arcas de Defensa al menos 95,53 millones de euros, de acuerdo a los informes consultados por 'EL PERIÓDICO DE ESPAÑA' y 'activos', del grupo Prensa Ibérica. La cartera invertirá 750.000 euros en demoler los inmuebles existentes, 71,34 millones de euros en la construcción de los edificios sobre rasante y 14,4 millones en las obras bajo tierra, además de casi 7 millones en la urbanización de la nueva calle, los espacios libres interiores y las mejoras en materia de sostenibilidad.

Imagen del proyecto del Ministerio de Defensa entre el paseo de la Castellana y la calle de Joaquín Costa. / EPE

La operación urbanística en la parcela, un rectángulo casi perfecto, se estructura de la siguiente manera. En la parte oeste de la misma se demolerán los barrancones actuales y se abrirá una nueva calle que conecte las de Joaquín Costa y Carbonero y Sol, que delimitan el terreno por el norte y el sur.

A lo largo de esta nueva calle estará la fachada de un edificio de oficinas, en forma de 'U', que se construirá sin superar las 3 o 4 plantas, para mantener la misma altura que los edificios de aulas y talleres que se conservan. Esta nueva construcción albergará 13.500 metros cuadrados de oficinas y 8.200 de residencia para militares.

En el centro de esa 'U' se construirá el "hito urbano" del Ministerio de Defensa, un edificio de 18 plantas que sobresaldrá unos 53 metros por encima del resto de construcciones del proyecto y que contaría con unos 26.000 metros cuadrados para oficinas. Al otro lado del patio de armas, en el este de la parcela, se mantienen los edificios de aulas y talleres, que serán rehabilitados y puestos en valor para mantener su actividad como academia militar.

También se prevé la construcción de un parking con 580 plazas bajo tierra para residentes y trabajadores de unos 14.000 metros cuadrados que contará con varios accesos. Además, la entrada de autoridades será desde la calle de Joaquín Costa para acceder al espacio libre entre construcciones nuevas y antiguas.