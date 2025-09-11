Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

PLENO DE LA ASAMBLEA

El Debate de Estado de la Comunidad de Madrid, en directo: Ayuso presenta sus planes para la región

Fiscalidad, inmigración y servicios públicos serán los temas principales del Debate sobre la Orientación Política General del Consejo de Gobierno, que se celebra este jueves y viernes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un Pleno de la Asamblea.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un Pleno de la Asamblea. / EUROPA PRESS/ ALEJANDRO MARTÍNEZ

Víctor Rodríguez

Víctor Rodríguez

Madrid

Tras casi tres meses desde la última sesión plenaria, la Asamblea de Madrid retoma este jueves y viernes su completa actividad con una de las citas más importantes del año parlamentario: el Debate sobre el Estado de la Región. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá para presentar sus próximos planes de Gobierno, con la fiscalidad, la inmigración y los servicios públicos como principales temas a tratar. Posteriormente, debatirá con los portavoces de los partidos de la oposición.

Siga en directo el Debate sobre el Estado de la Comunidad de Madrid.

