El Debate de Estado de la Comunidad de Madrid, en directo: Ayuso presenta sus planes para la región

Tras casi tres meses desde la última sesión plenaria, la Asamblea de Madrid retoma este jueves y viernes su completa actividad con una de las citas más importantes del año parlamentario: el Debate sobre el Estado de la Región. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, comparecerá para presentar sus próximos planes de Gobierno, con la fiscalidad, la inmigración y los servicios públicos como principales temas a tratar. Posteriormente, debatirá con los portavoces de los partidos de la oposición.

Siga en directo el Debate sobre el Estado de la Comunidad de Madrid.

Vox y el discurso migratorio En el otro extremo del arco ideológico, Vox continuará presionando al PP con el discurso migratorio. Su portavoz, Isabel Pérez Moñino, retomará su petición del cierre de los centros de acogida para menores migrantes no acompañados, además de volver sobre reclamaciones habituales como ciertas infraestructuras, el recorte de los 27 millones de euros en que cifran la inversión del Gobierno regional en publicidad institucional o la garantía de la independencia que entienden perdida de organismos como la Cámara de Cuentas o el Consejo de Transparencia.

Los servicios públicos, en el ojo de la protesta de la oposición de izquierdas El viernes será turno del enfrentamiento con la oposición. Frente a la política de recortes de impuestos, Más Madrid y PSOE centrarán su enfoque en los servicios públicos. Manuela Bergerot y Mar Espinar, sus portavoces, hablarán sobre temas como vivienda, sanidad, educación y servicios sociales.

Fiscalidad, el tema principal para el Gobierno de Ayuso El Gobierno regional prepara anuncios que alcanzan a todas las consejerías. Muchas de esas nuevas iniciativas tienen que ver con la política fiscal, una de las bazas que más gusta jugar a Ayuso desde una prespectiva entre lo económico y lo ideológico. Desde Sol se insiste con frecuencia en las 32 rebajas de impuestos impulsadas en la Comunidad de Madrid desde 2019, la última el aumento de la bonificación del 25% al 50% del impuesto de sucesiones y donaciones entre hermanos, tíos y sobrinos. Se espera que Ayuso anuncie nuevos recortes de impuestos y ayudas de tipo fiscal para autónomos, jóvenes y familias.