Conciertos gratis de estos famosos artistas en un conocido municipio de Madrid: apunta la fecha

Fuenlabrada vive desde este jueves su semana más esperada del año. Sus fiestas patronales se extienden desde este jueves 11 de septiembre hasta el próximo miércoles, día 17, y tendrán como protagonista al recientemente inaugurado Parque Ferial. No obstante, este no será el único enclave donde se lleven a cabo actividades relacionadas con la programación elaborada por el ayuntamiento local para estos días.

Un año más, el recinto Joaquín Sabina aglutinará los conciertos más esperados de esta semana festiva. Allí se llevará a cabo el Festival ‘Yo fui a EGB. El Fiestón’ que aterriza en Fuenlabrada el sábado 13 con artistas de los años 70,80 y 90 como Boney M, Locomía o Chimo Bayo el concierto de rock ( jueves 11) con las bandas alemanas Iron Savior y Rage y la actuación de Leo Jiménez; y el Festival Joven (viernes 12), que tiene como protagonistas a dos importantes grupos de música urbana que encandilarán al público.

Recycled J y Las Ninyas del Corro, gratis en Fuenlabrada

Recyled J, nombre artístico de Jorge Escorial, presentó hace unos meses su último álbum: San Jorge. Sumergido en una estética medieval, las treinta canciones que lo componen se puede traducir en una auténtica batalla personal contra uno mismo y donde el rap, el trap y la electrónica vuelven a ser protagonistas. Se trata del trabajo más ambicioso hasta la fecha del componente del grupo Hijos de la Ruina. El artista de Carabanchel también estrenará disco próximamente con el dúo Natos y Waor, con quienes comparte algunos de los temas más importantes de su carrera musical.

El show que viene ofreciendo Jorge en esta gira de presentación del disco esta lleno de simbolismo, con armaduras, espadas y dragones sobrevolando los escenarios de toda España. Ahora, Recycled J pone el broche a esta etapa en Fuenlabrada, en un concierto gratuito que tendrá lugar este viernes a las 21 horas, en el Auditorio Joaquín Sabina.

Las Ninyas del Corro, que en pocos años se han convertido en un auténtico referente dentro del rap en español y que son una inspiración para decenas de jóvenes artistas, también actuarán en el mismo recinto esta noche de viernes. Sus letras combativas y feministas harán vibrar a todos los asistentes, que podrán acceder de forma gratuita al espacio hasta completar aforo.