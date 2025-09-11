La Comunidad duplicará sus ayudas a los largometrajes para atraer más rodajes internacionales y aumentar su impacto económico

La Comunidad de Madrid sube su apuesta por el cine como elemento dinamizador de la economía de la región. Isabel Díaz Ayuso anunciará este jueves en el Debate del Estado de la Región que su gobierno duplicará las ayudas a los largometrajes que se rueden en su territorio. El objetivo es consolidar la región como polo de producción internacional, reforzando su competitividad, mejorando su posicionamiento exterior e impulsando, dicen desde el ejecutivo regional, la innovación y el talento. También se pretende que estas medidas ayuden a acercar este sector a los ciudadanos.

Esa apuesta por el cine responde a una realidad: el peso de la industria audiovisual en la economía y el empleo madrileño representa más del doble que la media nacional. En 2024 hubo en la Comunidad de Madrid un total de 1.450 grabaciones de cine, series o publicidad, un 32% más que el año anterior. Dicha industria tuvo un impacto de más de 7.200 millones de euros en la región, con una aportación a su PIB que alcanza el 2,6%. Con este incremento del presupuesto en las líneas de ayuda a la producción de largometrajes, cortometrajes y videojuegos se pretende atraer propuestas de mayor envergadura, pero también estimular la calidad artística.

Otra medida que se va a adoptar, según fuentes del gobierno autonómico, será la de cambiar el nombre a la Oficina de Promoción de Rodajes de la Comunidad de Madrid, que pasará formalmente a llamarse Film Madrid Region, una marca mucho más comprensible, sobre todo de cara al exterior. Una de sus misiones principales será hacer visible el potencial de las diferentes localidades y parajes de la región, de tal modo que los rodajes no se queden solamente en la capital y su centro urbano, sino que también se aprovechen sus entornos rurales, el patrimonio histórico y natural e incluso sus enclaves industriales.

Más allá de la capital

Con los datos más recientes, Madrid capital sigue siendo la localización preferida en un 60% de las filmaciones, pero son casi un centenar los municipios de la región que también han acogido rodajes. Villaviciosa de Odón con 52, Pozuelo de Alarcón con 51 y Alcalá de Henares con 31 son los que la siguen en la tabla como 'platós' preferidos. Esa descentralización se articula a través de la iniciativa AMEA (Asesoramiento en Estrategia Audiovisual para Municipios), con la ayuda de nuevas herramientas para productores e inversores y un programa de certificación y diseño de planes de atracción de inversiones al que pueden acceder las poblaciones interesadas.

Otro elemento a desarrollar será un Programa de Captación de Inversiones que pasa por reforzar la presencia de la región en los principales festivales y encuentros profesionales, y que incluirá campañas de divulgación de proyectos en todo el mundo para impulsar la marca Madrid en la industria audiovisual global. Se buscará también forjar nuevas alianzas y establecer foros bilaterales y multilaterales con mercados considerados prioritarios como los de Hispanoamérica o Europa.

Todas estas medidas se enmarcan en el nuevo Plan Estratégico de la Industria Audiovisual 2025/2028 que, según anuncian desde el ejecutivo autonómico, contará con 20 líneas de trabajo y más de 40 medidas desarrolladas.

Más dinero para las artes escénicas

Díaz Ayuso también anunciará en el debate que tendrá lugar en la Asamblea que la dotación para la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid aumentará en un 62% en tres años, lo que debería permitir llevar a cabo su renovación. Se impulsará además un nuevo modelo para la Red que permita mejorar la gestión y la producción además de incentivar su explotación. El sistema de subvenciones a las artes escénicas será modernizado con el fin de avanzar en su industrialización.

También se contempla la elaboración de un Código de Buenas Prácticas, la revisión de los periodos de carencia para volver a optar a la Red de Teatros y una nueva línea de ayudas para giras dentro de los espacios que forman parte de la Red. Además, los planes del ejecutivo madrileño pasan por "mejorar" el proceso de selección de los espectáculos con la participación directa de las compañías, así como crear un catálogo con montajes que se consideren destacados por su "interés cultural", sin que se especifique por ahora cómo se elaborará este.