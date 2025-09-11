Esta es la fecha en la que podrás llevar el abono transporte en el móvil: se abre la inscripción para que 4.000 voluntarios lo prueben en Madrid

El momento que muchos han estado esperando ha llegado de una vez. Dentro de poco será posible llevar el abono transporte en el móvil en la Comunidad de Madrid.

Está previsto que esta función sea una realidad para todos los usuarios en el mes de noviembre, tras la prueba piloto que el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) está llevando a cabo. De hecho, el organismo ha vuelto a ampliar a otros 4.000 nuevos voluntarios la prueba piloto.

La nueva herramienta, compatible con dispositivos Android 9.0 o superiores que dispongan de tecnología NFC y Google Wallet, hará posible que los participantes recarguen sus títulos personales y validen como si se tratara del soporte físico.

Por motivos de seguridad y control del fraude, una vez activada la versión virtual, no se podrá utilizar simultáneamente la física, ya que el sistema solo permite una tarjeta activa por usuario.

¿Cómo puedo ser uno de los voluntarios para la prueba piloto?

Todos aquellos interesados en formar parte de esta segunda fase pueden rellenar el formulario que encontrarán en la web del CRTM. Recibirán un correo electrónico con un link de descarga y las instrucciones para empezar a usar la aplicación.

A lo largo de la prueba, el equipo encargado del piloto contactará con el probador para recabar su opinión sobre el funcionamiento de este y una vez terminado ese periodo, podrán seguir utilizando su abono digitalizado.

De todas formas, desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid apuntan que en el mes de noviembre está previsto que la función esté disponible para todos los ciudadanos.