VIOLENCIA MACHISTA
Taxis gratis para mujeres y pulseras antidroga: las medidas de seguridad de Ciempozuelos para sus fiestas
Las medidas anunciadas por el Ayuntamiento estarán disponibles durante las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Consuelo, que se celebran del 12 al 16 de septiembre
Cualquier mujer en situación de riesgo va a poder coger un taxi de forma gratuita durante las Fiestas Patronales de Ciempozuelos, que se celebran entre el 12 y 16 de septiembre. Además, el Ayuntamiento de esta localidad madrileña repartirá las pulseras 'centinela' para detectar la sumisión química entre los
Estas dos medidas entran dentro del dispositivo de seguridad del Ayuntamiento de Ciempozuelos, como ha avanzado este jueves la alcaldesa, Raquel Jimeno (PSOE), en la presentación. Allí ha insistido en que gracias, a la buena acogida de la iniciativa de los taxis por parte de los más jóvenes y de los padres, también han decidido volver a habilitar el servicio gratuito, que trasladará a las chicas de Ciempozuelos a sus hogares entre las 00.00 y las 07.00 horas durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, y entre las 00.00 y las 03.00 horas los días 15 y 16.
Los tickets se pueden recoger en el Punto Violeta, situado en el Centro Joven Alfonso Elorriaga, donde un equipo de profesionales ofrecerá atención, acompañamiento y recursos de apoyo a las mujeres que lo necesiten.
Bebida adulterada
Además, como novedad, este año repartirán desde este Punto Violeta las pulseras 'centinela' que permiten detectar si una bebida ha sido adulterada con sustancias de sumisión química, una medida que se está extendiendo en las fiestas de muchos municipios de la región.
En concreto, esta pulsera detecta 22 tipos de drogas basadas en aminas, incluyendo la ketamina y benzodiacepinas, comunes en la adulteración de bebidas. También detecta la GHB, conocido como éxtasis líquido, una de las drogas más utilizadas en casos de sumisión química.
"Queremos que sean unos días de convivencia, alegría y respeto, libres de violencia machista y de cualquier situación de inseguridad. Por eso, hemos reforzado los recursos y la coordinación entre todos los agentes implicados", ha recalcado Jimeno.
Asimismo, la Policía Local de Ciempozuelos recuerda que forma parte activa del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) del Ministerio del Interior, que permite coordinar actuaciones con otros cuerpos de seguridad.
Las Fiestas Patronales 2025, en honor a la Virgen del Consuelo, darán comienzo oficialmente el próximo viernes, con un programa repleto de actividades que incluyen música, cultura, tradición y momentos de encuentro, que se puede descargar digitalmente en la página web del Ayuntamiento.
