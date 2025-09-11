Cibeles estudia las pancartas desplegadas por Más Madrid contra el genocidio y pide "responsabilidad" ante las protestas en la Vuelta

Los servicios jurídicos del Pleno de Cibeles están "estudiando" las pancartas desplegadas por Más Madrid en el edificio de los grupos municipales, en las que afirman que la situación en Gaza "sí es un genocidio y piden ponerle fin inmediatamente, por si pudieran incurrir en alguna ilegalidad.

"Me consta que por parte de la Presidencia del Pleno se está estudiando jurídicamente cuál es la situación respecto a eso", ha replicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, al ser preguntada respecto a esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves.

Según Sanz, este "no un camino adecuado" para reivindicar esta cuestión, aunque "corresponde a la Presidencia del Pleno" determinarlo. "Lo que si voy a hacer, desde luego, es ser muy contundente exigiendo a los grupos municipales responsabilidad, responsabilidad de lo que pueda ocurrir el domingo en la ciudad de Madrid", ha añadido con vehemencia la vicealcaldesa madrileña.

Llamamiento a la responsabilidad

"Cualquier protesta pacífica es legítima en una democracia, se esté de acuerdo o no con ella", ha apuntado Sanz, pero algunos llamamientos "prácticamente antisistema" que se están haciendo por parte de miembros del Gobierno y concejales del propio Ayuntamiento resultan "muy peligrosos".

"Algunos llamamientos que se están haciendo por parte de concejales de este Ayuntamiento creo que no son responsables y, a partir de ahí, pues a cada uno habrá que pedirles responsabilidades", ha subrayado la portavoz municipal, antes de hacer su propio "llamamiento a la responsabilidad" para que la etapa del domingo se pueda desarrollar "con total normalidad".

En la misma línea, el acalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado esta mañana que mientras que los actos transcurran sin incidentes, no tiene nada que decir al respecto, pero que si se produce algún disturbibio, "a lo mejor" Más Madrid tendrá que "asumir la responsabilidad de hacer llamamientos y de no incidir en la necesidad de que las protestas sean pacíficas".