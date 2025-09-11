Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GENOCIDIO EN GAZA

Cibeles estudia las pancartas desplegadas por Más Madrid contra el genocidio y pide "responsabilidad" ante las protestas en la Vuelta

La Presidencia del Pleno está analizando las posibles repercusiones legales, aunque para Sanz este no es el "camino adecuado" para protestar

Pancartas desplegadas por Más Madrid este jueves en el edificio de los grupos municipales.

Pancartas desplegadas por Más Madrid este jueves en el edificio de los grupos municipales. / Más Madrid

Héctor González

Héctor González

Madrid

Los servicios jurídicos del Pleno de Cibeles están "estudiando" las pancartas desplegadas por Más Madrid en el edificio de los grupos municipales, en las que afirman que la situación en Gaza "sí es un genocidio y piden ponerle fin inmediatamente, por si pudieran incurrir en alguna ilegalidad.

"Me consta que por parte de la Presidencia del Pleno se está estudiando jurídicamente cuál es la situación respecto a eso", ha replicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, al ser preguntada respecto a esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves.

Según Sanz, este "no un camino adecuado" para reivindicar esta cuestión, aunque "corresponde a la Presidencia del Pleno" determinarlo. "Lo que si voy a hacer, desde luego, es ser muy contundente exigiendo a los grupos municipales responsabilidad, responsabilidad de lo que pueda ocurrir el domingo en la ciudad de Madrid", ha añadido con vehemencia la vicealcaldesa madrileña.

Llamamiento a la responsabilidad

"Cualquier protesta pacífica es legítima en una democracia, se esté de acuerdo o no con ella", ha apuntado Sanz, pero algunos llamamientos "prácticamente antisistema" que se están haciendo por parte de miembros del Gobierno y concejales del propio Ayuntamiento resultan "muy peligrosos".

"Algunos llamamientos que se están haciendo por parte de concejales de este Ayuntamiento creo que no son responsables y, a partir de ahí, pues a cada uno habrá que pedirles responsabilidades", ha subrayado la portavoz municipal, antes de hacer su propio "llamamiento a la responsabilidad" para que la etapa del domingo se pueda desarrollar "con total normalidad".

Noticias relacionadas y más

En la misma línea, el acalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha valorado esta mañana que mientras que los actos transcurran sin incidentes, no tiene nada que decir al respecto, pero que si se produce algún disturbibio, "a lo mejor" Más Madrid tendrá que "asumir la responsabilidad de hacer llamamientos y de no incidir en la necesidad de que las protestas sean pacíficas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Barajas, ante una huelga indefinida en los controles de pasajeros: 'Hace 25 años, un vigilante de seguridad del aeropuerto cobraba 800 euros más que ahora
  2. Ayuso anuncia que los concebidos no nacidos contarán como miembros de la unidad familiar en las ayudas de la Comunidad
  3. La segunda fase de obras en la línea 6 de Metro sorprende a los usuarios en Moncloa: confusión en los andenes y problemas para encontrar el bus sustitutorio
  4. Hallyu, la ola coreana que arrasa en Madrid y no por casualidad: 'Nuestra cultura ya forma parte de la vida cotidiana de aquí
  5. Confirmado el día en el que empezará definitivamente el horario de invierno en España: ¿cuándo se cambia la hora este año?
  6. Back to the Book, la gran fiesta de las editoriales 'indies' que vuelve este fin de semana a Matadero entre cervezas y DJs
  7. Defensa prepara su 'hito urbano' en Madrid: un edificio de 18 plantas para 'centralizar' oficinas en Nuevos Ministerios
  8. Muere una joven de 24 años en un accidente de tráfico en la A-3 a la altura de Estremera

Trump: "Charlie fue un patriota, un mártir de la verdad y la libertad.Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad"

Trump: "Charlie fue un patriota, un mártir de la verdad y la libertad.Mi administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad"

Madrid ofrece hasta 11.000 euros de ayuda por contratar a parados de larga duración: estos son los requisitos

Madrid ofrece hasta 11.000 euros de ayuda por contratar a parados de larga duración: estos son los requisitos

La Comunidad de Madrid no se acogerá a la quita de deuda autonómica planteada por el Gobierno

La Comunidad de Madrid no se acogerá a la quita de deuda autonómica planteada por el Gobierno

Conciertos gratis de estos famosos artistas en un conocido municipio de Madrid: apunta la fecha

Conciertos gratis de estos famosos artistas en un conocido municipio de Madrid: apunta la fecha

El lujoso palacio con siglos de historia ubicado en el Barrio de las Letras: estos son los días que puedes visitarlo gratis

El lujoso palacio con siglos de historia ubicado en el Barrio de las Letras: estos son los días que puedes visitarlo gratis