ZONA SER
El conocido barrio de Madrid en el que ya no podrás aparcar gratis a partir de esta fecha: ¿lo conoces?
Otro barrio madrileño se une a la larga lista de zonas donde la idea de aparcar gratis se esfuma
La capital sigue ampliando el mapa de calles donde aparcar deja de ser gratuito. A partir del 1 de octubre, un conocido barrio madrileño contará con una nueva zona de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), con más de 700 plazas que pasarán a ser de pago.
Y es que el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, ha aprobado una nueva fase de ampliación del sistema con la que se incorporarán 689 plazas verdes, destinadas principalmente a residentes, y 12 plazas azules, pensadas para rotación de vehículos.
Ahora, esta incorporación no llega de golpe, sino que supone la tercera fase de un despliegue que arrancó en 2020, cuando se regularon 763 plazas, y continuó en marzo de 2023 con otras 957.
Con la ampliación de este otoño, el barrio acumulará un total de 2.421 plazas bajo control del SER, de las cuales 2.306 son verdes y 115 azules. El objetivo, según el Ayuntamiento de Madrid, es garantizar espacio para los vecinos, reducir el tráfico de coches que buscan aparcamiento y fomentar una movilidad más sostenible.
El barrio de Madrid en el que ya no puedes aparcar gratis
Hablamos de Valdezarza, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca. Las nuevas plazas se ubicarán en calles muy transitadas y conocidas de la zona: Antonio Machado, Sinesio Delgado, Villaamil, Valle de Anso, San Restituto, Denia, Armenteros, Arciniega, Isla de Long y Alcalde Marín de Alzaga.
Así que, a partir de octubre, quienes aparquen allí deberán tener en cuenta los horarios y tarifas del SER. En cuanto a los vecinos, el Ayuntamiento ya ha abierto el proceso de solicitud del permiso de estacionamiento que les permitirá seguir dejando su vehículo en las plazas verdes sin miedo a las sanciones.
El trámite puede realizarse a través de la web municipal, llamando al teléfono 010 o de manera presencial en las oficinas de Línea Madrid y en la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16.
Con ello, otro barrio madrileño se une a la larga lista de zonas donde la idea de aparcar gratis se esfuma. El Consistorio insiste en que la ampliación del SER es una herramienta clave para mejorar la calidad de vida en los barrios, reducir el tráfico de agitación y favorecer un modelo de movilidad más sostenible en toda la ciudad.
No obstante, los vecinos no opinan lo mismo, mientras unos lo ven como una solución ante la llegada masiva de personas que acuden al barrio para aparcar gratis, otros piensan que esto se trata de un gasto innecesario más de la capital.
