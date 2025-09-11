Ayuso anuncia 50 medidas y refuerza su oposición a Sánchez en el Debate de Estado de la Región

Aluvión de medidas anunciadas y repetidos zarpazos a Pedro Sánchez. En la primera gran cita parlamentaria del curso político madrileño, Isabel Díaz Ayuso ha combinado el traje institucional y político. En un discurso de casi dos horas y media, la presidenta madrileña ha empleado la primera jornada del Debate del Estado de la Región para presentar 50 iniciativas como alternativa a lo que ha definido como "el peor Gobierno de la democracia española".

La presidenta madrileña ha iniciado su alocución, de hecho, con un dardo al jefe del Ejecutivo. Desde 2022, ha recordado, no se celebra un Debate sobre el Estado de la Nación. Sánchez, ha reprochado, solo se ha enfrentado a uno. A lo largo de su intervención ha salpicado críticas a la actuación del Gobierno en aspectos como la política energética, "letal para Madrid", ha dicho, o la cuestión migratoria, respecto a la que ha asegurado que el Ejecutivo "no tiene planificación" y ha mantenido que es "evidente" que "sabe del daño que esto está provocando". Pero ha sido sobre todo en el arranque de su discurso cuando más firmes han sido sus ataques a un presidente "atado a la Moncloa por la corrupción".

Particularmente beligerante ha sido con la quita de deuda autonómica, dejando como primer anuncio que la Comunidad de Madrid no se acogerá a la condonación de deuda autonómica planteada por el Ministerio de Hacienda. "Hoy por hoy nada amenaza con ser más dañino para la Comunidad de Madrid y para toda España que la puesta en marcha del cupo catalán y la condonación de la deuda", ha asegurado antes de calificar esa condonación de "trampa" para beneficiar al independentismo. "Primero asumimos su deuda y a continuación se salen del sistema de financiación", ha denunciado.

Desde Madrid, ha asegurado, se hará oposición a cuestiones como una jornada laboral "de espaldas a las empresas", a leyes "ideológicas" como la de Vivienda y a "reescribir la Historia bajo los intereses partidistas del Gobierno". Frente a ello, Ayuso ha defendido su modelo de "respeto a las instituciones", estabilidad y solvencia. Un modelo que ha tratado de apuntalar con la presentación de 50 medidas, desde el anuncio de un nuevo plan de choque de vivienda o una ley regional de apoyo a la empresa familiar a la reapertura de la Línea 7B de Metro o la construcción de un nuevo campus de la Universidad Politécnica en San Sebastián de los Reyes.

La catarata de iniciativas presentadas recorre el ámbito de intervención de las nueve consejerías del Gobierno regional e incide en algunos de los aspectos de los que Ayuso ha hecho bandera. En materia económica, por ejemplo, ha anunciado rebajas y deducciones fiscales para varios colectivos, desde alumnos que compaginen sus estudios con un empleo a comercios y negocios de hostelería centenarios. La Ley de Apoyo a la Empresa Familiar que ha avanzado también incluirá reducciones en el impuesto de sucesiones y donaciones en el ámbito de estas compañías. Y se extenderá la Tarifa Cero, con la que la Comunidad de Madrid sufraga las cotizaciones sociales a jóvenes autónomos, durante el primer año de actividad a emprendedores 'senior' de hasta 52 años.

También 'marca Ayuso' es la futura ley de la que ya había avanzado algo a lo largo de la semana y que hoy ha confirmado en la cámara regional que se tramitará esta legislatura para considerar al concebido como un miembro más de la unidad familiar a efectos de solicitud de ayudas, becas o ventajas que se derivan de la consideración de familia numerosa. El Gobierno regional abrirá, además, el primer piso público para atender a menores embarazadas que no tengan apoyo familiar.