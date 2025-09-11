El Ayuntamiento reforzará el dispositivo de la Vuelta con otros 1.000 efectivos municipales

Además de los 1.500 agentes, entre Policía Nacional y Guardia Civil, ya comprometidos por la Delegación del Gobierno en Madrid, el Ayuntamiento reforzará el dispositivo de seguridad para las dos etapas madrileñas de la Vuelta a España con hasta 1.000 efectivos municipales más, tal y como ha detallado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este jueves.

Según ha explicado Sanz, el operativo movilizará “aproximadamente a 1.000 efectivos” de los distintos servicios municipales, con un peso destacado de la Policía Municipal, que contará con “prácticamente 800 agentes a lo largo de la carrera”. El dispositivo se completa con la participación de un centenar de agentes de movilidad y con “un importante despliegue de Samur-Protección Civil, superior al que ha habido otros años”.

En este sentido, la portavoz municipal ha apuntado que, pese a que la etapa de este año tiene un recorrido de unos 40 kilómetros por las calles de Madrid - mucho más reducido que el de 2023, cuando la última jornada se extendió por más de 100 kilómetros y nueve distritos del sur-, “vamos a un dispositivo que es prácticamente el mismo de entonces y, por lo tanto, el refuerzo es absolutamente extraordinario”.

No solo eso, sino que el despliegue final casi duplica el previsto inicialmente, ha enfatizado Sanz, ya que para una etapa “mucho más convencional” como la de este año se calculaban unos 500 agentes municipales. “Hay un refuerzo muy importante, muy intensivo, en lo que tiene que ver con las unidades centrales de seguridad, que van a hacer un despliegue mucho mayor también que el que ha ocurrido en otros años”, ha insistido.

Contundencia contra los actos violentos

En cualquier caso, Sanz ha querido recalcar que la seguridad ciudadana y el orden público son competencia de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior, de quienes depende el dispositivo principal ya acordado. A ellos les "vamos a exigir es que se garantice la seguridad de los ciclistas, la integridad física de los ciclistas, también de todas las personas que puedan acudir a este evento, a esta fiesta deportiva que ha sido siempre el final de la Vuelta Ciclista a España en la ciudad de Madrid”, ha trasladado la vicealcaldesa madrileña.

Por lo que respecta a los actos reivindicativos que se esperan este fin de semana, Sanz ha trasladado que respeta las "protestas pacíficas que allí se puedan producir", peor que el Gobierno municipal exigirá "que se actúe de manera contundente ante cualquier acto violento, ante cualquier delito que se pueda producir". En esta línea, ha recordado que "es ilegal impedir la celebración de este evento deportivo y, por supuesto, poner en riesgo la vida y la integridad física de de los corredores".

"Confío en que las interferencias políticas no impidan trabajar a la Policía Nacional y a la Guardia Civil y que puedan hacer su función tan bien como saben hacerlo", ha incidido Sanz, aunque "soy algo escéptica, sinceramente, porque la posición del delegado del Gobierno no estoy viendo que sea excesivamente contundente". Sea como fuere, de aquí al domingo se va a seguir "trabajando muy intensamente" para perfilar el dispositivo y realizar cualquier "ajuste" que sea necesario "n función de las informaciones que que pudieran irnos llegando", ha concluido la vicealcaldesa.