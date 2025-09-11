Aumento de temperaturas en Madrid: este es el pronóstico del jueves en la capital

La semana avanza, y los madrileños miran de reojo a los termómetros con preocupación. Tras un inicio de septiembre plácido, con temperaturas agradables que han permitido a los madrileños olvidar las semanas de ola de calor vividas en agosto, la situación parece estar cambiando poco a poco. Cuando parecía que el verano se despedía hasta el año que viene, parece que a la estación estival aún le falta por dar algunos coletazos.

Este jueves, por primera vez desde hace más de una semana, las temperaturas máximas en Madrid superarán la temida barrera de los treinta grados centígrados. Concretamente, alcanzarán los treinta y uno durante la tarde. Las mínimas, que no descendieron de los diecisiete la pasada madrugada, sí se mantienen constantes. Si bien es cierto que aún no se puede considerar estos valores como un calor intenso, parece que lo peor podría estar por llegar.

El calor volverá a ser intenso la semana que viene

Nos encontramos ante un aumento térmico progresivo que tocará techo el próximo miércoles. Ese día la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado temperaturas de hasta treinta y cinco grados en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, devolviendo el calor intenso a la capital.

Este fin de semana el mercurio se estabilizará en los treinta grados. Será a partir del lunes cuando andar por la calle en las primeras horas de la tarde será incómodo para los vecinos. Por otro lado, según la previsión, las nubes que ayer se posaron sobre el cielo de Madrid no volverán a hacer presencia en los próximos días.