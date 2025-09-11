Arrancan en Fuenlabrada las fiestas patronales del municipio: programación completa

Septiembre es mes de fiesta en Madrid. Después de que los barrios de La Latina y Lavapiés viviesen durante el mes de agosto las fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y de la Virgen de la Paloma, estas semanas es turno para otros municipios de la región de celebrar sus festejos locales. Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes o Alcorcón han sido las últimas localidades en celebrar sus días grandes.

Ahora, desde este miércoles, es Fuenlabrada el municipio que ha dado el pistoletazo de salida a sus fiestas. Se extenderán hasta el próximo miércoles 17 de septiembre, y tendrán como protagonista al recientemente inaugurado Parque Ferial. No obstante, este no será el único enclave donde se lleven a cabo actividades relacionadas con la programación elaborada por el ayuntamiento local para estos días.

Rock, música urbana y baile en un fin de semana de vértigo

Un año más, el recinto Joaquín Sabina aglutinará los conciertos más esperados de esta semana festiva. Allí se llevará a cabo el Festival ‘Yo fui a EGB. El Fiestón’ que aterriza en Fuenlabrada el sábado 13 con artistas de los años 70,80 y 90 como Boney M, Locomía o Chimo Bayo el concierto de rock ( jueves 11) con las bandas alemanas Iron Savior y Rage y la actuación de Leo Jiménez; y el Festival Joven (viernes 12) con Recycled J y Las Ninyas del Corro.

La Orquesta Panorama, considerada la mejor del país, el tributo a Loquillo o el Festival Hit FM completan una programación musical importante. También habrá baile con orquesta todos los días, morconada y migas en el edificio Los Arcos, procesión del Santísimo Cristo de la Misericordia y diez festejos taurinos programados. Entre ellos, tres encierros los días 15,16 y 17 y una corrida de toros con los diestros Fernando Robleño, Morenito de Aranda y Javier Cortés (día 15).

El flamante Parque Ferial, que cuenta con una superficie de 200.000 metros cuadrados, cuenta con áreas diferenciadas, un parque urbano con más de 5.000 especies vegetales, juegos infantiles, un área pavimentada para usos recreativos y deportivos; una zona de usos múltiples donde se ubica durante las fiestas patronales las atracciones y un gran recinto perimetrado para conciertos al aire libre con capacidad para 20.000 personas, entre otros equipamientos.

Si quieres consultar la programación completa, pincha el siguiente enlace.