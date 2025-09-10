Tres años sin Metro: San Fernando exigirá la reconstrucción de los edificios municipales perdidos por la línea 7B

La Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de San Fernando de Henares se tuvo que trasladar a Coslada. También se reubicaron la Escuela Infantil ‘El Tambor’ y la Escuela de Personas Adultas. Además, la Casa de la Mujer, el Centro Joven ‘El Laboratorio’ o una sala de exposiciones, "que eran un referente", según asegura el Ayuntamiento sanfernandino en una nota, han dejado de estar a disposición de los vecinos por falta de instalaciones. Todos estos edificios han sido afectados por el paso de la línea 7B de Metro en el municipio. Ahora, el consistorio ha asegurado que elevará una moción al pleno ordinario del 18 de septiembre para exigir a la Comunidad de Madrid la construcción de los edificios municipales derribados.

En concreto, el Gobierno local planteará a la Comunidad que la construcción de estas dotaciones perdidas se lleve a cabo en los terrenos ubicados en el complejo conocido como ‘antiguo colegio Goñalons’.

"Vamos a seguir demandando que la Administración que tanto daño ha generado a nuestra ciudad responda y aporte soluciones dignas", ha señalado el alcalde, Javier Corpa. En su opinión, estas soluciones deben paliar "a las familias que han perdido sus casas o que sufren afecciones en sus viviendas y, segundo, a San Fernando de Henares en su conjunto, que sufre graves problemas de movilidad y ha perdido prestaciones esenciales".

Falta de transparencia

El alcalde también ha denunciado "falta de transparencia" por parte de la Comunidad de Madrid después de que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, anunciara que reabrirá la línea 7B de Metro a su paso por el municipio sanfernandino a finales de noviembre. Lo hizo en una entrevista este miércoles en Antena 3, donde aseguró que "ha habido un gran trabajo sobre el terreno que puede asegurar que esa línea se va a abrir con todas las garantías".

Poco después, el Gobierno regional ha confirmado en una nota que la decisión se toma tras concluir los trabajos de auscultación, monitorización, consolidación y reparación previstos en el Plan Integral de Actuaciones en San Fernando de Henares.

Por su parte, el mandatario sanfernandino ha lamentado haberse enterado de esto, "una vez más, a través de los medios de comunicación", asegurando que la última información oficial era una posible puesta en funcionamiento a lo largo de septiembre.

La línea permanece inoperativa en la localidad desde hace tres años entre las estaciones de San Fernando y Hospital del Henares, ampliándose durante el pasado verano hasta el tramo de Coslada desde Barrio del Puerto. Esto, denuncia el alcalde, ha motivado problemas de movilidad, como un incremento de los desplazamientos por carretera y atascos continuados, especialmente en hora punta, para salir de la ciudad.

Grave drama social

Este es el noveno cierre del suburbano desde su inauguración, en mayo de 2007, "con las consecuentes inversiones millonarias que no terminan de solventar, sin embargo, esta situación", han añadido en el Consistorio.

Por otro lado, Corpa ha exigido que un equipo técnico municipal del área de Urbanismo pueda visitar las obras acometidas, y tenga acceso a informes y documentación relativa a los trabajos que se han realizado, tal y como ha solicitado a la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras en varias ocasiones.

El alcalde ha recalcado que la mala gestión de la Línea 7B ha generado un "grave drama social" en la localidad, y acusa a la Comunidad de Madrid de ser la única administración con competencias y, lo tanto, responsable.

El regidor sanfernandino ha concluido asegurando que "los afectados tienen que ser lo primero y prioritario", y ha agregado que "el Ejecutivo autonómico debe dar soluciones dignas a las familias que han perdido sus hogares". Afirma que las indemnizaciones que han recibido hasta ahora ni son suficientes, ni cubren sus necesidades.