Los trenes de Media Distancia también dan problemas: más de 100 pasajeros de la línea Madrid - Sevilla se quedan tirados en Plasencia

Viajar de Madrid a Sevilla en tren suele depender en los últimos tiempos del 'humor' de los AVE. Hacerlo en uno de Media Distancia también puede ser una aventura. Sobre todo cuando pasa por Extremadura. Que se lo digan a los 107 pasajeros que se han quedado tirados en Plasencia (Cáceres) por una avería .

A pesar de las quejas de la presidenta de Extremadura, María Guardiola, la avería no se ha debido a un problema de infraesturas sino a algo relativamente inusual: el desprendimiento de la tapa de un armario de refrigeración en el techo de uno de los vagones.

Según ha informado Renfe, tras esta incidencia técnica, por la que el convoy quedó parado para evaluar los daños, "se ha gestionado un segundo tren que ha recogido a los viajeros en esta estación para continuar el viaje".

Ante esta nueva incidencia del ferrocarril en la región, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha exigido "inversiones urgentes y un compromiso real con unas infraestructuras ferroviarias seguras y modernas".

"Siento la misma indignación que el resto de extremeños. No es un fallo puntual, es un reflejo del abandono histórico de nuestra tierra", ha indicado Guardiola a través de sus redes sociales.

La presidenta ha añadido que viajar en tren por Extremadura "no puede ser un acto de resistencia". "Nuestra región merece respeto. Ni parches ni promesas vacías", ha concluido.