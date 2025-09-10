Sindicatos y familias temen que las plantillas de los centros educativos madrileños se queden cortas

El nuevo curso escolar ha comenzado con algunos deberes pendientes según los sindicatos, que hablan de posibles "incumplimientos de los compromisos"suscritos por la Comunidad de Madrid. Por lo general, ven complicado que se incoporen un total de 2.725 nuevos maestros y profesores en los colegios, institutos y otros centros educativos públicos de la región, como aseguró el gobierno madrileño en un comunicado el pasado 27 de agosto.

Miguel Ángel González, responsable de CSIF Educación Madrid, expone a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que, en ese mismo comunicado de la Consejería de Educación, se exponía que el año pasado se contrató 1.840, cuando realmente "fueron 1.394". También Comisiones Obreras (CCOO) señala que la mayor parte de los colegios "no han incrementado sus plantillas" a pesar del acuerdo firmado en abril con los sindicatos para aumentar en 300 los docentes en Primaria.

En este sentido aseguran que, de los 827 colegios de Infantil y Primaria (CEIP) que hay en la región, no ha habido un incremento de profesorado en el 66% de los de la zona centro y en el 97% de centros del área oeste de la región. En el resto de zonas (sur, este y norte) tampoco se han aumentado las plantillas en tres de cada cuatro centros, aunque apuntan que el impacto del incumplimiento del acuerdo firmado depende de las condiciones socioeconómicas y las diferencias entre zonas rurales y urbanas.

Por su parte, la Consejería de Educación asegura que este año los colegios públicos e institutos contarán con 67.619 profesores y maestros tras incorporarse 2.725 nuevos a las aulas, "un 50% más que los que se estrenaron el pasado curso 2024/25". Este incremento, subrayan, "es el mayor de la historia, a excepción del esfuerzo realizado en 2020/21 y 2021/22 para afrontar las necesidades educativas derivadas de la pandemia". A esta cifra hay que sumar otros 25.034 de la enseñanza concertada, "por lo que el número total en centros sostenidos con fondos públicos alcanza ya los 92.653".

Piden transparencia

Aída San Millán, secretaria de Educación de CCOO, expone que se ha hecho "un poco de trampa" con las 300 nuevas plazas de maestro de Infantil y Primaria autorizadas para comenzar las clases. Asegura que, al tiempo que hay maestros y maestras que han empezado en nuevos centros, a otros "les han quitado" profesionales. Al cuestionar a este segundo grupo de colegios si la reducción de personal se debe a que disponen de menos aulas o alumnado, estos "aseguran que tienen exactamente el mismo".

También en Educación Secundaria, según los datos que han recabado hasta el momento, algo más de la mitad (55%) de los 575 institutos de la región no han incrementado sus plantillas. Denuncian que esto impide reducir la jornada lectiva de 20 a 19 horas, como se establece en el acuerdo firmado. "La mitad de los centros educativos nos dicen que, o no han recibido las plantillas, o no van a poder reducir el horario", añade San Millán.

"Tenemos sospecha de que no se están cumpliendo los acuerdos, sino que se están haciendo bastantes trucos legales para cambiar el concepto de hora lectiva a no lectiva", apunta González. Si bien han recibido quejas por parte de docentes, también tienen correos de profesores que aseguran estar contentos con sus horarios, o que reconocen que, como tutores, tienen ahora una hora lectiva menos.

Además, el portavoz del CSIF recuerda que con la apertura la semana pasada de la aplicación del Programa de Asignación de Docentes Interinos (PADI) "se siguen asignando vacantes" cuando "solo deberían asignarse sustituciónes". En su opinión, que se haya abierto este plazo una vez empezado septiembre, en concreto el día 5, responde al "ahorro de varios días" del sueldo de docentes, que no se incorporaron hasta esta semana.

Faltan especialistas

Otra cuestión que exponen los sindicatos es que "no hay especialistas en todas las materias", algo que también preocupa a las familias, como asegura María Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPA) Francisco Giner de los Ríos.

"Estamos muy pendientes porque hay déficit de especialistas en algunas materias como Matemáticas o Informática. Es recurrente que estas incorporaciones no se produzcan nunca al cien por cien ni el día 1 de septiembre", expone. Por eso, en CCOO exigen "transparencia y que se publique el listado completo de centros junto al número de docentes incorporados" en cada uno de ellos, para "poder contrastar de manera objetiva y concreta su materialización".

CCOO también pide adelantar a junio la gestión del programa Accede de préstamo de libros, que los equipos directivos "tuvieron que gestionar en agosto", y que "favorece las grandes empresas mientras asfixia al pequeño comercio". Además, exponen que la gestión de las becas de comedor "receyó en los equipos directivos que debieron contactar con las familias en agosto", lo que supone "una carga adicional e injustificada" para los centros.

Por su parte, las familias esperan que este sea el curso en el que consigan una climatización adecuada en todos los cursos y que haya becas comedor para quienes lo necesiten sin necesidad de adelantar los costes.