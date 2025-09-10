Secretos y tinieblas de Cleopatra: dentro de la exposición inmersiva que descifra a la última reina de Egipto

Adentrarse en la mente de Cleopatra resulta imposible. Fue la mujer más poderosa del Egipto, estratega política y figura divina a partes iguales. En torno a ella han girado tantas teorías que la han convertido en un mito universal. Estudiarla y debatirla en profundidad, con sus aristas y debates, diseccionando sus pensamientos, es una tarea infinita que hoy sigue despertando inquietud. Madrid Artes Digitales ha organizado en la Nave 16 de Matadero una muestra que va un poco más allá y resucita, a través de la realidad virtual y el metaverso, a la sucesora de Ptolomeo XII. Cleopatra, la exposición inmersiva es un viaje multisensorial que disecciona su historia de forma minuciosa gracias a un despliegue tecnológico de última generación.

"No queríamos redundar en temas ya conocidos. Aunque siempre se la ha recordado por su belleza, Cleopatra destacó por competir con tantos hombres de su época. Era muy inteligente, se preparó a conciencia para gobernar su imperio. Su visión geopolítica fue única", explica Nacho Ares, comisario de la retrospectiva que estará abierta al público hasta el 2 de noviembre. La experiencia arranca con un sol simbólico que representa el ocaso del Antiguo Egipto. El principio del inmenso legado que Cleopatra dejó.

Distintos espejos interactivos atraviesan 'Cleopatra, la exposición inmersiva'. / FERNANDO SÁNCHEZ

El recorrido continúa con un holograma que, sin necesidad de gafas ni dispositivos, conecta el auge de Alejandro Magno con el declive frente a Roma. A través de una proyección que recrea esculturas y representaciones doradas de la diosa Isis, la dinastía ptolemaica cobra vida en tres dimensiones con la aparición de Julio César y Marco Antonio. "Tras cuatro años de trabajo, hemos dado un salto considerable en el contenido y la presentación", subraya Alfonso Segura, director de Marketing de Madrid Artes Digitales.

Muerte simbólica bajo el agua

A continuación, los visitantes descubrirán mesas interactivas para explorar Alejandría y espejos inmersivos para analizar su simbología, así como un videomapping del faro que se erigió como uno de los símbolos del mundo antiguo. "A nuestra reina se le atribuye la autoría de varios tratados, aunque lamentablemente han sobrevivido fragmentos. Uno de los campos en los que demostró un interés particular fue la medicina y la cosmética", reza en uno de los papiros expuestos. A lo largo del trayecto, se desmenuzan sus múltiples visiones.

En la sala de realidad virtual se utilizan gafas y cascos especiales para recrear la historia de Cleopatra. / FERNANDO SÁNCHEZ

El plato fuerte se reserva en la sala inmersiva, que cuenta con 1.200 metros cuadrados de proyectores y pantallas de ocho metros de altura. Sentados en una de sus butacas móviles, el usuario verá una producción de 25 minutos con una imponente banda sonora grabada por una orquesta y un coro de 52 músicos. En ella se recorre la vida de Cleopatra en cinco capítulos: su coronación, su papel religioso, su faceta culta, sus conflictos políticos y su muerte simbólica bajo el agua.

Un tsunami en realidad virutal

"El problema de los retratos escultóricos que han llegado de ella es que no hay forma de saber si le pertenecen o no. No disponemos de ninguna fuente que nos pueda confirmar su apariencia, por lo que no podemos afirmar que los bustos conservados en Berlín y Nueva York, entre otros, sean de ella. El hecho de que hubiera hasta siete Cleopatras en la dinastía ptolemaica complica su identificación", recoge otro de los paneles informativos.

La exposición ha diseñado un metaverso que se adentra en escenarios clave de la vida de Cleopatra. / FERNANDO SÁNCHEZ

Unos metros más adelante se levanta la sala de realidad virtual, que reproduce el hundimiento de Alejandría tras un tsunami gracias a unas gafas diseñadas para la ocasión. Acompañado de submarinistas, los visitantes exploran estatuas y templos sumergidos hasta llegar al sarcófago de Cleopatra en el templo de Isis. Finalmente, en el metaverso, la ruta se adentra en escenarios fundamentales de la historia: las catacumbas, la coronación de Alejandro Magno en Siwa, la tienda de Marco Antonio en la batalla de Accio...