A dos horas de Madrid se encuentra uno de los pueblos medievales más bonitos de España: ¿sabes cuál es?

Mientras te rompes la cabeza para visitar uno de los destinos europeos más típicos, te estás perdiendo la riqueza cultural de la península. Patrimonio, gastronomía, cultura, ocio y un largo etcétera convierten a España en uno de los mejores destinos a ojos de los turistas, sin embargo, no hacemos más que mirar vuelos para salir del país.

A veces, por nuestra propia comodidad y la de quienes nos rodean, cabe considerar la posibilidad de dejar de lado el ordenador para buscar los destinos ideales y, en su lugar, coger el coche y plantarnos en uno de esos pueblos mágicos que tiene España. Todos son de fácil acceso, tienen una infinidad de actividades para todas las edades y, además, te servirán como la última escapada del verano.

Uno de los pueblos más bonitos de España

Si vives en Madrid capital, te gustará saber que a hora y media en coche se encuentra uno de los pueblos más bonitos de España. Tiene un gran patrimonio histórico-artístico y el entorno natural es espectacular.

Ha pasado a formar parte de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España y está declarado Conjunto Histórico por su riqueza artística y cultural. Su principal atractivo es la arquitectura medieval y cuenta con algunos monumentos tan impresionantes como la Catedral de Santa María.

Hablamos de El Burgo de Osma, cuyos orígenes se remontan a la ciudad celtíbero-romana de Uxama, situada en el Cerro de Castro, que en la actualidad es un yacimiento arqueológico. Más adelante, formó parte del Imperio Romano y fue una villa muy importante como núcleo de comunicación entre Caesar Augusta y Asturica. Tras su caída, la villa fue ocupada por los visigodos y más adelante por los árabes.

¿Qué visitar en El Burgo de Osma?

Si es tu primera vez visitando El Burgo de Osma, hay una lista de lugares que no debes pasar por alto, empezando por la Catedral de Santa María, construida en el siglo XIII. Mezcla diferentes estilos arquitectónicos, como el románico primitivo y el barroco y en su interior alberga el Sepulcro de San Pedro de Osma, considerado un tesoro del arte funerario.

El Palacio Episcopal El Burgo de Osma es también visita obligada. Destaca especialmente su portada, una obra gótica tardía en 1515. Otra de las los emplazamientos que merece la pena visitar es el antiguo Hospital de San Agustín, construido en la segunda mitad del siglo XV para acoger a peregrinos y enfermos. Actualmente, alberga el Centro Cultural, con instalaciones como el Aula Arqueológica de Uxama, la Oficina de Turismo, la Biblioteca Municipal y salas de exposiciones.

¿Por qué es famoso El Burgo de Osma?

El Burgo de Osma es famoso por ser una ciudad monumental y bien conservada, con un importante legado histórico y artístico, incluyendo su Catedral y el Sepulcro de San Pedro de Osma.

Destaca también por su gastronomía, sus fiestas de Interés Turístico Regional como las Jornadas de la Matanza, su declaración como Conjunto Histórico Artístico, y su reciente inclusión a los pueblos más bonitos de España.