La plaza más pequeña de Madrid: protagonista de una famosa zarzuela y rincón favorito del bandolero Luis Candelas

Madrid cuenta con plazas emblemáticas que son todo un atractivo turístico. La Plaza Mayor, la Puerta del Sol o la Plaza de la Villa se llenan a diario de turistas que buscan conocer los rincones más históricos de la capital. Si bien muchas de ellas destacan por su antigüedad, lo cierto es que sus dimensiones -- en comparación con otras ciudades -- no son precisamente extensas. La única que se puede considerar grande es la Plaza de España, que cuenta con alrededor de 70.000 metros cuadrados. La Plaza Mayor, por ejemplo, no sobrepasa los 9.400 en el Madrid de los Austrias. Y qué decir de la coqueta Plaza de la Villa, de solo 1.000 metros cuadrados.

Queda claro, por tanto, que la magnitud de las plazas madrileñas no es el principal atributo de las mismas. Pero, entre todos estos pequeños rincones, ¿Cuál es el más diminuto de todos? La respuesta está precisamente en ese Madrid de los Austrias, que entre sus estrechas calles esconde una plazuela que puede presumir de este título.

La plazuela de San Javier, la más diminuta de Madrid

La plazuela de San Javier, ubicada en pleno casco histórico entre las calles del Conde y del Rollo, está considerada como la plaza más pequeña de la capital. Estaba formada por los muros del palacio de Revillagigedo y por una casa propiedad de la Compañía de Jesús que, en la actualidad, son un edificio de oficinas municipales y un inmueble de viviendas.

El pintoresco rincón, de solo 160 metros cuadrados de área, es protagonista en la zarzuela estrenada en 1868 'Luis Fernanda', de Federico Moreno Torroba, Federico Romero Sarachaga y Guillermo Fernández-Shaw. Ya aparecía en el plano de Texeira de 1656, y fue definida por el literato Ramón Gómez de la Serna como "un recodo de meditación en que se fragua lo muy madrileño". Otro escritor, Eugenio d'Ors, vivió en uno de sus edificios.

El color rojo de una de sus fachadas destaca en la actualidad, en una plaza que albergaba uno de los mesones más conocidos de la villa. La Posada San Javier era frecuentada por las personalidades más famosas de la época, llegando a ser en el siglo XIX el rincón favorito del célebre bandolero Luis Candelas para tomar unos tragos tras encontrarse con sus amantes. Este establecimiento fue reabierto a mediados del siglo XX, pero echó el cierre definitivamente en 1988 para convertir sus dependencias en viviendas.