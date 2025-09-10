ENERGÍA
La patronal madrileña pide al Gobierno solventar la saturación de la red eléctrica para que no frene nuevas inversiones
CEIM asegura que la limitación afecta tanto a la industria como a proyectos urbanísticos o el transporte
La capacidad de la red eléctrica madrileña está saturada en un 82 %
La patronal madrileña CEIM ha reclamado al Gobierno que agilice las inversiones indispensables para garantizar la capacidad necesaria en la red eléctrica de la región, tras desvelar las empresas distribuidoras que, de los 594 nudos existentes en la red, el 82 % ya está ocupado por completo. La Confederación Empresarial de Madrid-CEOE expresa su “profunda preocupación” ante la “limitada capacidad de las redes eléctricas”, que “pone en riesgo importantes inversiones empresariales y compromete el desarrollo económico” de la Comunidad y del conjunto del país.
La organización empresarial subraya que “la imposibilidad de conectar nuevos proyectos industriales representa un obstáculo grave para el crecimiento y la competitividad de las empresas”. Y recuerda que la limitación también “afecta al desarrollo de proyectos urbanísticos o el transporte”, así como a nuevas inversiones estratégicas. Además, lamenta que “la falta de previsión del Gobierno puede hacer que el despliegue de energías renovables, que ha contribuido a disponer de un precio de la energía competitivo” no se acompañe de “una red de distribución adecuada”.
La exigencia de la patronal llega después de que este martes mismo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, denunciara a través de la red social X que "el Gobierno lleva a España a su peor crisis energética, sin planificación alguna. Nos va a dejar sin potencia y dará portazo a proyectos clave para la Comunidad de Madrid. No planifica con las administraciones ni el sector. Nos quieren apagar y arruinar".
Los datos publicados por primera vez por las compañías eléctricas este martes desvelaban que la capacidad de la red madrileña está saturada en un 82 %, frente al 83,4 % de media nacional, según los datos hechos públicos por primera vez por las compañías del sector. Según la información recopilada por la patronal Aelec, País Vasco y La Rioja presentan una situación crítica con el 99 % de la capacidad de sus redes de distribución (las que llegan hasta el cliente final) ya ocupada, sea por consumidores ya operativos o por proyectos que cuentan con derecho de conexión.
También sufren una situación extrema comunidades como Aragón (96 %), Navarra (94) y Andalucía (93). Por encima de la media nacional también se encuentran Extremadura (87 %), Castilla y León (85), Castilla-La Mancha (85). En el extremo opuesto, las regiones con las redes eléctricas más liberadas y con más capacidad de conectar nuevos proyectos son Asturias (26%), Canarias (33), Baleares (39) o Galicia (49).
